Presentazione del romanzo “La porta nel fiume”, Enrico Unterholzner all'Associazione Fantalica APS

Alla sede dell’Associazione Fantalica APS in Via Giovanni Gradenigo, 10 Padova, in programma venerdì 12 novembre, ore 19, la presentazione del romanzo “La porta nel fiume”. All'incontro saraà presente l’autore Enrico Unterholzner.

“La porta nel fiume”

Due mondi a confronto, connessioni impensabili fra scienza e ribellione, personaggi da ricordare con una chiave di lettura comune: il fiume Brenta, sinuosa via di sapienza tanto affascinante quanto intricata.

Sinossi

Ezil e Adele che vivono sulla Terra lungo il corso del fiume Brenta in un villaggio sull’acqua non sanno di essersi gia? incontrati prima. A quel tempo si chiamavano Trappot e Calla: lui, uno scienziato in grado di controllare lo sviluppo delle piante; lei, una ribelle. Vivevano sul pianeta Cuhantes ed erano nemici giurati tanto da arrivare a uccidersi a vicenda. Ma l’acqua, che oltre a essere fonte di vita e? anche passaggio di informazioni e porta verso nuovi mondi, ha ridestinato le loro anime ad altri corpi. Si apre quindi un dialogo tra pianeti lontani e ci si trova immersi in un flusso di informazioni che sono comuni a tutto l’Universo: informazioni non lineari, ma raffinate. Ezil dovra? riprendere le fila di un passato che non e? il suo, di una vita che ha vissuto prima di questa perche? tutta la conoscenza portata dei fiumi dell’universo non vada dispersa.

L’autore:

Enrico Unterholzner e? ingegnere e imprenditore nel settore informatico, C.A.D. e W.E.B.

Nel 2000 crea l’associazione culturale Fantalica, che si occupa di progetti in ambito culturale, letterario e artistico.

Nel 2009 pubblica il suo primo romanzo “Lo stagno delle gambusie” premiato nel concorso ‘Primo romanzo edizione 2011 citta? di Cuneo’. Nel 2013 pubblica “U e i confini dell’immaginabile” che si addentra con idee sorprendenti nel mondo dei sogni. Seguira? nel 2014 il romanzo “Il Paleocalcio”, giallo investigativo e provocatorio nei confronti del tempio del calcio.

L’Associazione Culturale di Promozione Sociale Fantalica APS

L’Associazione Culturale di Promozione Sociale Fantalica APS, forte dell’esperienza maturata negli anni nell’organizzazione di eventi e incontri culturali propone, venerdi? 12 novembre alle ore 19, l’Incontro con l’Autore Enrico Unterholzner che presentera? il suo ultimo romanzo “LA PORTA NEL FIUME”, edito da Ciesse edizioni. Dialoghera? con l’autore, la scrittrice ed editor Giulia Pretta.

“La porta nel fiume” e? un romanzo che nasce in seno all’associazione, frutto della fertile immaginazione del suo fondatore, Enrico Unterholzner.

Come partecipare

La partecipazione all’evento e? libera, con obbligo di prenotazione.

Le attivita? sono possibili solo in quanto rispetteranno le attuali normative di contenimento del virus COVID-19. La partecipazione sara? possibile con:

– Presentazione del GreenPass Valido.

– Compilazione di un modulo detto “patto di corresponsabilita?” con il quale l’ospite si impegna a rispettare le norme vigenti.

Per info e prenotazioni:

https://www.fantalica.com/event/incontro-con-lautore-la-porta-nel-fiume/

