Presentazione online del libro "Porte d'arte e di letteratura" di Francesca Favaro

Presentazione del libro "Porte d'arte e di letteratura" - "I quaderni del Duca d'Aosta" n. 5 di Francesca Favaro.

Dove e quando

Appuntamento mercoledì 28 aprile, alle ore 16.30, nella piattaforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/ 8102713487

con ID 810 271 3487

Interventi

Alberto Danieli_ Dirigente scolastico del Liceo Duca d’Aosta Alberto Danieli

Dirigente scolastico del Liceo Duca d’Aosta Alberto Danieli Marco Dondero _ docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università RomaTre

_ docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università RomaTre Massimiliano Sabbion _ storico e critico d'arte, specializzato in Arte Contemporanea

_ storico e critico d'arte, specializzato in Arte Contemporanea Francesca Favaro_Autrice, docente di Lettere

Il volume racchiude saggi di argomento letterario, declinati spesso in forma comparatistica, nati dalle riflessioni e fantasticherie suggerite dalle opere d’arte che in anni recenti hanno impreziosito gli spazi (non solo parietali) del liceo delle Scienze Umane ‘Duca d’Aosta’ di Padova.