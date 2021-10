Presentazione del libro "Postino Morde Cane" di Giacomo Indri all'ODCEC di Padova

In programma giovedì 28 ottobre la presentazione del libro “Postino Morde Cane” di Giacomo Indri. Appuntamento alle ore 11.30 in sala conferenze ODCEC Padova via Gozzi 2/G a Padova .

Scarica la locandina dell'evento

Tra locandine surreali, umorismo, sketches improvvisati quel che è certo è che non mancheranno le risate scoprendo poi la strana connessione tra le locandine dei giornali, lo humor e il senso della vita.

Conversa con l’autore Luca Raffo.

Iscrizioni

Iscrizioni: cliccare qui

Ingresso libero. Green Pass obbligatorio.

Info web

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/089670-presentazione-del-libro-postino-morde-cane-di-giacomo-indri.html

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...