Presentazione del libro "Presenze" di Gloria Spessotto a palazzo Moroni

"Ancora si avvertono, camminando in silenzio lungo i sentieri o addentrandosi nei luoghi più selvaggi, le presenze di quanti qui hanno vissuto donando perenne fama e bellezza ai nostri Colli. E si chiamano Tito Livio, Beatrice d'Este, Francesco Petrarca, Alvise Cornaro, Angelo Beolco, Ugo Foscolo, Percy e Mary Shelley...".

Giovedì 7 aprile 2022, alle ore 18, in Sala Paladin di Palazzo Moroni (via del Municipio 1, Padova) sarà presentato il libro "Presenze" (Caosfera, 2020) di Gloria Spessotto.

Cinzia Vicina conversa con l'Autrice.

Il libro "Presenze" è una silloge di racconti, uomini e donne illustri che hanno soggiornato sui nostri Colli arricchendoli con la loro presenza e conferendo loro fama internazionale. Pur se minuziosamente documentati, sono tuttavia racconti, interpretati quindi attraverso una sensibilità più moderna che va oltre il mero dettaglio storico ma cerca di comprendere la personalità e i sentimenti dei protagonisti. I personaggi vanno da Tito Livio a Mary Shelley, da Beatrice d'Este a Petrarca, da Alvise Cornaro a Foscolo, senza trascurare alcune figure leggendarie come Avalda, o più moderne come la garibaldina Antonia Masanello.

Gloria Spessotto

Gloria Spessotto è nata a Portogruaro (VE) e ha conosciuto un po' tutta Italia al seguito della sua famiglia, stabilendosi alla fine a Padova, dove per anni ha insegnato inglese al Liceo Fermi. Ora risiede ai piedi dei Colli Euganei, attirata dalla bellezza e dall'importanza storica di quei luoghi. Ha pubblicato diversi racconti e romanzi con l'editrice Tufani di Ferrara fra cui Questa è la terra non ancora il cielo (con Gabriella Imperatori), Tulipani per il compleanno, Le cose di cui son fatti i giorni, Parole e silenzi con Caosfera di Vicenza.

