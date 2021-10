Presentazione del libro "Questo amore così... - Testi teatrali di Eugenio De Martino"

Forse in questi testi può ravvisarsi un percorso tematico: ovvero, la suprema necessità della costruzione di un’etica individuale; di un’Etica il cui valore sia costituito dalle sue modalità di costruzione e non dalla costruzione stessa che, inevitabilmente invecchia e perisce. La verità rappresentata dall’Inganno del Teatro emerge se emergono, sulle tavole del palcoscenico, tutte le contraddizioni, tutte le paure, tutte le bellezze e le infinite suggestioni della vita; il loro raggrumarsi nello Specchio Teatrale, il loro sostare, il loro “fermarsi” per un momento allo sguardo della vita, consente, a chi partecipa al rito teatrale, di vivere, finalmente, la Malinconia di ciò che non ci è dato cogliere e di godere della Solidale Commozione di poter riuscire, per un solo lungo istante, a sfiorare l’indicibile. E questo sì, ci salva.

Eugenio De Martino, nato a Trapani nel 1955, alterna l'attività di Educatore presso la Casa di Reclusione di Favignana (TP) con quella di autore di racconti, poesie e, dal 2000, soprattutto testi teatrali. In diverse occasioni, nell’ambito di progetti socioculturali sono stati rappresentati i suoi testi. Tra gli altri, "Il Silenzio e lo Sguardo", dedicato alla figura di Galileo Galilei, è stato allestito, nel 2009, a Padova per l'Anno Galileiano e presso la Facoltà di Astronomia dell'Università di Palermo.

Roberto Caruso dialoga con l'autore

Nel corso dell'incontro saranno interpretati alcuni brani del volume

