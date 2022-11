Presentazione del libro "Il ragazzo delle api" di Piero Gaffuri a palazzo Moroni

Mercoledì 9 novembre, ore 18 in Sala Anziani a Palazzo Moroni (via VIII Febbraio, 6 a Padova) in programma la presentazione del libro di

Piero Gaffuri

Il ragazzo delle api

(Castelvecchi, 2022)

Intervengono:

Andrea Colasio

Gianfranco Bettin

Andrea Bortolato

Sarà presente l’Autore

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

La storia

Carlo è un giovane laureando in Scienze biologiche che, lasciata la città, vive con il nonno Pietro in un piccolo paese dell’alta valle dell’Aterno, in Abruzzo. Durante un’uscita insieme alla ricerca di tartufi, Carlo scopre un casale abbandonato che mostra ancora i segni di un’antica sparatoria. Il ragazzo, il cui sogno fin da bambino è avviare un’attività di apicoltore, si innamora immediatamente del posto. Scoprirà così come la storia del casale abbia uno stretto legame con gli avvenimenti drammatici della gioventù di suo nonno, che ha partecipato attivamente alla guerra partigiana combattuta su quelle montagne dopo l’8 settembre del 1943.

Ambientalismo contemporaneo e storia partigiana, due forme di resistenza unite da un fine comune: difendere la propria terra e la propria gente.

Piero Gaffuri

Piero Gaffuri. Nasce a Padova nel 1956. Il suo percorso letterario inizia nel 1983 con la collaborazione a «Linea d’Ombra», rivista di nuovi talenti diretta da Goffredo Fofi. Ha pubblicato i romanzi Apnea (1999), Il corsaro (2002), Il sorriso del vento (2006) e Korallo (2014). Ad essi vanno aggiunti la pièce teatrale Il mare racconta (2007) e due raccolte di poesie, Una nave impazzita (2009) e Uomini condannati a sognare (2017). Ha pubblicato i saggi Web Land, dalla televisione alla metarealtà (2011) e Blog Notes, guida ibrida al passato presente (2013).

Informazioni

Assessorato alla Cultura

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-il-ragazzo-delle-api-di-piero-gaffuri

Foto articolo da comunicato stampa