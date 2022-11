Presentazione del volume "Riverberazioni" di Marco Angius ai Musei civici Eremitani

Prezzo non disponibile

Giovedì 17 novembre, ore 17.30

Museo Eremitani | Sala del Romanino

piazza Eremitani, 8 | Padova

La casa editrice Il Poligrafo, in collaborazione con

l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto,

presenta il volume

Riverberazioni

Suoni e controsuoni del Novecento

di Marco Angius

Edizioni Il Poligrafo

saluti

Paolo Giaretta

Vicepresidente Fondazione OPV

dialogano

Veniero Rizzardi

Università Ca’ Foscari di Venezia

Conservatorio reale dell’Aia

Marco Angius

direttore artistico OPV

Dettagli

Muovendosi tra i ruderi della modernità musicale e le voci più recenti del comporre, l’Autore traccia un percorso di echi e silenzi, di esperimenti compositivi inesorabili e visionari. Il Novecento musicale si è chiuso lasciando aperti alcuni enigmi senza risposta, come quelli perenni tra segno e suono, canto e parola.

La partitura non è l’opera, ma ne rappresenta piuttosto il varco d’accesso elettivo. Attraverso l’analisi di alcuni capolavori estremi del Novecento, Marco Angius, uno dei direttori d’orchestra più noti e apprezzati nel repertorio musicale contemporaneo, ha raccolto i sublimi reperti di queste

esperienze paradossali intrecciandole in un excursus unico e avvincente, capace di restituire lo stupore inesausto d’infinite trasformazioni della materia sonora.

