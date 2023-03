Giovedì 16 marzo alle ore 21 nell’aula magna dell’ex Collegio Vescovile di Este ci sarà la presentazione del libro “La Scelta Gentile”. Il libro racconta la storia del Cantiere e dei cambiamenti messi in atto dal nostro meraviglioso gruppo di donne. A scriverlo materialmente sono state Antonella Benanzato e Silvia Pittarello, co-fondatrici del Cantiere, ma si tratta di un libro corale, guidato dalle gesta delle altre cinque fondatrici e di tutte le donne del Cantiere, che in un anno e mezzo di attività hanno avviato un vero e proprio cambiamento nel modo di fare rete al femminile. La scelta gentile non è solo la bellissima storia di un gruppo nato su Facebook e velocemente salito agli onori della cronaca. È soprattutto un cambio di paradigma che mostra il volto più autentico delle donne e del loro modo speciale e connaturato (!) di fare squadra”.

Il Cantiere delle Donne è un gruppo Facebook nato nel 2020 e che nel giro di un anno ha raggiunto oltre 6 mila iscritte. Il suo motto è la Rivoluzione gentile e la gentilezza è il metodo che ha utilizzato per fare rete. La scelta gentile è un cambio di paradigma, un modo di porsi in ogni ambito e situazione, per realizzare il sogno di una rete di donne per le donne. Oggi, il Cantiere delle donne è un gruppo di influenza, un think tank di riferimento per le istituzioni e per chi appartiene alla politica per elaborare proposte di cambiamento e richieste che possano facilitare la vita di tutte le donne. Porta avanti l’empowerment femminile; la rivoluzione gentile è il suo claim. Il cantiere vuole appartenere e operare nella pòlis e lavorare affinché le donne siano sempre più presenti ad alto livello, ricoprendo ruoli apicali nelle istituzioni pubbliche, private e nella politica a prescindere dall’orientamento di appartenenza.

Il libro, oltre a raccontare la storia del Cantiere delle Donne, con contributi di donne importanti come la presidente del Senato Elisabetta Casellati, la rettrice dell’Univeristà Ca’ Foscari di Venezia Tiziana Lippiello, l’imprenditrice Marina Salamon, l’immunologa Antonella Viola e moltissime altre donne, cerca le ragioni del suo successo indagando su gentilezza e reti intelligenti dal punto di vista scientifico. Saranno presenti le autrici del libro. L’evento è gratuito.