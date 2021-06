Presentazione del libro “Meravigliosa imperfezione - Ballo di Dadadum” di Davide Stecca a Selvazzano

La prima presentazione ufficiale in presenza dell’albo illustrato “Meravigliosa imperfezione – il ballo di DaDaDum” a cura dell’autore Davide Stecca e dell’illustratrice Anna Piratti inserita nella Rassegna di eventi culturali “Estate sotto le Stelle” è stata ANTICIPATA da venerdì 2 luglio a giovedì 1 luglio 2021 alle ore 21.15 sempre in Piazzetta Eugenio Maestri a Selvazzano Dentro, nel retro della Biblioteca Comunale “Melchiorre Cesarotti”.

«E' davvero un grande onore ospitare in Piazzetta Eugenio Maestri, a fianco della nostra meravigliosa Biblioteca, un Concittadino, un grande Professionista, un Amico alla presentazione del suo primo "albo illustrato" – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Davide Stecca materializza le emozioni, i sentimenti, gli stati d'animo che tutti nella vita proviamo nelle sorti del "guerriero" che vive in ciascuno di noi e l'illustratrice Anna Piratti ne interpreta le gesta attraverso il colore e le sfumature. L'albo è rivolto in primis al cuore dei bambini perchè riconoscano il "guerriero" che è in loro senza pregiudizi e preconcetti, perchè imparino fin da piccoli ad accettarsi ed amarsi. Sarà una serata che lascerà il segno. Un inno al "guerriero" che è in ciascuno di noi e che ci rende unici e speciali».

Il libro

L’albo illustrato “Meravigliosa imperfezione - il ballo di Dadadum” di Federighi Editori è stato realizzato in collaborazione con due formatori dell’Associazione Scuola Oltre: l’autore del testo, Davide Stecca, e l’illustratrice, Anna Piratti, entrambi di Padova. Questo albo accompagna il lettore/ascoltatore alla conquista importante della via del volersi bene, nell’accettazione di sé stessi e nell'inclusione di chi sta vicino a ciascuno. Il testo narra di emozioni, stati d’animo, relazioni e situazioni che ognuno di noi ha vissuto; è la storia di un “guerriero” che abita in ciascuno, che spesso non viene nè visto nè accolto ma che è in realtà rende ciascuno speciale e meraviglioso.

L'autore Davide Stecca parla del libro

L'autore del testo, Davide Stecca, racconta cosa significa per lui "Meravigliosa imperfezione": "E’ importante rivolgersi ai bambini sperando che loro possano il prima possibile avere occhi limpidi e trasparenti su sé stessi, non condizionati dagli adulti circostanti. Per questo "Meravigliosa imperfezione" è stato pensato e realizzato in modo che ciascuno di loro ci si possa immedesimare: la scelta espressiva, astratta dal lato artistico e libera dal punto di vista letterario, è stata fatta per arrivare direttamente al cuore dei bambini e dei ragazzi, in modo da permettere loro l’opportunità di mettersi davanti allo specchio senza avere a fianco l’adulto. È un albo e sono parole che vogliono far trovare il coraggio di essere e di esistere per quello che si è: ognuno di noi è diverso dall'altro nella sua unicità. Da qui dobbiamo partire tutti, adulti e bambini, per trovare strumenti adatti per valorizzare ciascuno di noi e fare dei percorsi che ci facciano star bene".

L'illustratrice Anna Piratti parla del libro

Anna Piratti, l'illustratrice dell'albo, ci racconta il suo punto di vista: “In questo progetto ho interpretato la parola astrattamente: ora è una goccia, ora è un filamento, ora è una sfumatura. Ho scelto di rappresentare il ritmo con un punto rosso facendolo muovere osmoticamente sui fondali dipinti - che sono paesaggi interiori - con l’idea di invitare il lettore a immedesimarvisi. Ognuno di noi può riconoscersi in Dadadum!".

L'associazione Scuola Oltre

L'Associazione Scuola Oltre nasce con sede a Padova a gennaio 2020 per promuovere la Formazione di docenti ed educatori di ogni ordine e grado di scuola; è la naturale evoluzione di una precedente Associazione, Ass. Educatori Rinascimente, specializzata in formazioni laboratoriali ed esperienziali per docenti. A causa del lockdown ha dovuto subito volgere la propria proposta formativa più sulla formazione online che su quella in presenza, un cambiamento dovuto che però ha portato ottimi risultati portando a farsi conoscere a docenti ed educatori non solo di tutta Italia ma anche nel mondo.

Si caratterizza per una didattica innovativa, che guarda oltre le mura scolastiche per aprirsi al territorio, ma anche a una didattica basata sulla laboratorialità, sull'inclusione e sulla valorizzazione del singolo studente e delle sue potenzialità, in un’ottica di lifelong leaerning. Gli argomenti trattati sono numerosi e coinvolgono tutte le discipline, in un’ottica interdisciplinare, che spera diventi la base della nuova scuola del domani. Come Associazione Culturale il focus principale è la formazione di docenti di ogni ordine e grado, ma nell’ambito della diffusione della cultura è attiva nell’aderire e promuovere diversi eventi e progettualità che abbiano come risultato finale l’arricchimento personale e lo sviluppo armonico dei bambini, da tutti i punti di vista.

Prossimi eventi

Biblioteca Fuori di sé - Piazzetta Eugenio Maestri

Venerdì 16 Luglio alle ore 21.15 Matteo Bisato “Il giglio spezzato”

Paolo Coltro giornalista dialoga con l’autore.

* In caso di maltempo gli eventi si terranno in Sala Cornaro presso Palazzo Eugenio Maestri. Via Roma, 32 - Selvazzano Dentro

Musica e serata astronomica sotto le stelle – Barchessa e parco Cesarotti

Venerdì 9 luglio alle ore 21.15 Jazz e Lirica sotto le stelle

SwingOut 6et, special guest Luisa Giannini, soprano.

* In caso di maltempo i concerti si terranno in Auditorium San Michele Arcangelo Via Roma, 68/b - Selvazzano Dentro

Sabato 24 luglio alle ore 21.15 C’è Vita nell’Universo – Serata Astronomica

Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova Relatore Giorgio Schileo

* In caso di maltempo recupero il 30.07.2021

Cinema - Impianti sportivi Ceron

Domenica 18 luglio alle ore 21.15 IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di M. Schuartz e T. Nilson

Con Shia LaBeouf e Dacota Johnson - (2019 - durata 97’)

Domenica 25 luglio alle ore 21.15 IL VIAGGIO DI YAO di P. Godeau

Con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Geremie Acogny, Alibeta - (2018 - durata 103’)

Sabato 31 luglio alle ore 21.15 SE MI VUOI BENE di F. Brizzi

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni (2019 - durata 100’)

* In caso di maltempo le proiezioni saranno realizzate all’interno della struttura sportiva

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria inviando la richiesta sms/WhatsApp al numero 3665736227. Ingresso fino ad esaurimento posti.

Eventi realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Per Informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… Estate!

Foto da comunicato stampa.

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=834&area=H

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...