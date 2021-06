Presentazione del libro “L’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera a Selvazzano

Venerdì 18 giugno 2021 alle ore 21 in Piazzetta Eugenio Maestri a Selvazzano Dentro, nel retro della Biblioteca Comunale “Melchiorre Cesarotti”, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con Coldiretti Padova organizza l’appuntamento di Anticipazione d’estate con la presentazione del libro “L’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera.

«Iniziare la Rassegna Estiva 2021 con un libro che parla di donne – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è per me un motivo di grande orgoglio. Dopo quasi due anni di inattività, di paura, di solitudine, di incertezza a causa di una imprevista e grave pandemia abbiamo tutti un gran desiderio di ritornare alla vita “normale” fatta anche di socialità, incontri ed eventi. Farci raccontare dall’autore Nunzio Primavera i punti salienti del suo nuovo romanzo è l’occasione per rivivere un importante momento della storia dell’Italia ed in fondo del mondo intero, dove le donne sono forza propulsiva e creativa, esattamente come lo sono tutti i giorni in famiglia, nel posto di lavoro e nella Comunità».

Una storia di donne imprenditrici che dopo un cammino di emancipazione sono il vero traino del cambiamento. Dopo il racconto della Fondazione della Coldiretti e la storia della riforma agraria, il nuovissimo romanzo di Nunzio Primavera dedicato alle donne delle campagne italiane vero motore della nuova agricoltura.

«Nunzio Primavera ci regala una testimonianza preziosa e lucida – dichiara Ettore Menozzi Piacentini, Presidente del Comprensorio Coldiretti di Padova Ovest – attraverso un racconto in cui emergono soprattutto le donne che, grazie a spiccate capacità imprenditoriali, cercheranno di risolvere problemi in apparenza insormontabili. E’ anche l’omaggio a chi, come tante nostre imprenditrici agricole, dedica la vita e le proprie energie al lavoro nei campi, a contatto con la natura, con una particolare attenzione all’ambiente, alla qualità dei prodotti, all’etica del lavoro. Da questo romanzo emergono molti spunti di riflessione che potremo approfondire durante l’incontro con l’autore. Un sincero ringraziamento al Sindaco di Selvazzano per l’ospitalità».

Programma

Saluto del Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi

Stefania Mastellaro, Giornalista, ne parla con Nunzio Primavera, scrittore

In caso di maltempo la presentazione si terrà in Sala Cornaro a Palazzo Eugenio Maestri

Per informazioni:

Coldiretti Padova

Tel. 049.8997311

Mail padova@coldiretti.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=822&area=H

Selvazzano che... Estate!

