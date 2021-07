Presentazione libro e spettacolo al giardino teatro Zuckermann

La sede museale di Palazzo Zuckermann, in Corso Garibaldi 33 di fronte alla Cappella degli Scrovegni, custodisce le straordinarie collezioni di oltre duemila oggetti, patrimonio nascosto dei Musei Civici padovani: la collezione di monete e medaglie e opere d'arte moderna del Museo Bottacin e il Museo di Arti Applicate e Decorative con diversi tipi di manufatti in uso a Padova dal Medioevo alla metà dell'800.

Il suggestivo teatro giardino del palazzo ospiterà eventi per tutta l’estate: concerti, spettacoli, presentazioni di libri, conferenze.

Sabato 24 luglio

Ore 20.30 presentazione del libro

Dall’indie all’it-pop di Dario Grande

prefazione di Giordano Sangiorgi

con l’autore partecipa Claudio Fucci (Editore)

Dall’indie al mainstream. Questo è il percorso che il libro analizza, sviluppandolo attraverso le tappe fondamentali della scena indipendente italiana dell’ultimo decennio. Si arriva così alla nascita del cosiddetto it-pop, ovvero il nuovo pop italiano. Questo è il punto cruciale dove la musica indipendente e il mainstream coincidono.

Si parte dalla definizione di indie (all’estero e in Italia), per concentrarsi sullo sviluppo del panorama musicale italiano. Dall’affermazione di una seconda ondata di artisti indie verso la fine degli anni duemila fino a oggi. La narrazione del percorso si contestualizza anche nei mutamenti che social network e piattaforme di streaming portano nell’industria musicale e nei nuovi modi di fare e ascoltare musica, nonché nelle modalità comunicative più caratteristiche del nuovo indie-pop. Una panoramica sugli artisti con particolare attenzione sui nomi più emblematici della scena e alcuni essenziali riferimenti al passato, conclude il lavoro.

Ingresso e info

ingresso libero con possibilità di prenotazione

Acli Arte e Spettacolo Padova tel. 333 7680147

info@aaspadova.it - www.aaspadova.it

Ore 21.30 spettacolo teatrale

Le Sorellastre

Febo Teatro

regia: Claudia Bellemo – Nicola Perin

con Matteo Campagnol, Rossana Mantese, Irene Silvestri

Anastasia e Genoveffa, le due sorellastre di Cenerentola, dopo essere state cacciate dal regno per la loro malvagità, vivono di stenti, miseria e invidia. Un giorno vengono a scoprire che nella zona è arrivata Cenerentola e decidono di vendicarsi una volta per tutte, rubandole la figlia. Le due protagoniste, fatto il piano, lo metto in atto (con non poche difficoltà) ma capiranno ben presto che per essere felici non serve rendere infelici gli altri.

Uno spettacolo allegro e dinamico, con musiche dal vivo e i ritmi serrati della Commedia dell’Arte.Adatto a grandi e a piccini!

Ingresso e prenotazione

biglietto euro 7 con prenotazione

Info

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Manifestazioni e Spettacoli

Palazzo Gozzi-Via Tommaseo, 60

tel. 049 8205624-5612

manifestazioni@comune.padova.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/giardino-teatro-zuckermann

https://www.facebook.com/aaspadova/

