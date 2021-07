Presentazione libro e spettacolo al giardino teatro Zuckermann

Di seguito gli eventi di sabato 31 luglio 2021, dalle 20.30 al teatro Giardino di Palazzo Zuckermann in corso Giuseppe Garibaldi 33, Padova.

Ore 20.30 | Presentazione del libro

Suoni nell'etere - 100 anni di musica e radio

Con l'autore Simone Fattori partecipa Umberto Labozzetta (Esperto di comunicazione e promozione discografica). Conduce Claudio Fucci (Editore).

Cos’hanno in comune What’s Going On di Marvin Gaye, Bohemian Rhapsody dei Queen e Creep dei Radiohead? Sono brani fondamentali nella storia della musica, ma non avrebbero avuto futuro se tre diversi deejay non se ne fossero innamorati e non li avessero inseriti a ripetizione nei loro programmi radiofonici. Di casi analoghi è piena la storia della musica e numerosi artisti devono molto alle radio. E, allo stesso modo, dischi e generi musicali hanno decretato il successo di radio e deejay. In questo libro sono raccolte le storie delle emittenti radiofoniche, delle evoluzioni tecnologiche e legislative, delle voci più celebri e delle canzoni. Tutto in un immenso caleidoscopio che costituisce l’infinita avventura delle radio e della musica.

Il libro contiene interviste esclusive a Renzo Arbore, Claudio Cecchetto e Linus.

Prefazione di Enrico Menduni e postfazione di Massimo Cotto.

Ore 21.30 | Spettacolo

Meglio male accompagnati che soli

Camerini con Vista

Alessandro Zeffin, Federica Bortolami, Francesco Garasto, Michelina Barison, Lisa Marton, Elisa Piovan, Vittorio De Zuane, Tomaso Carraro.

Un gruppo di attori in astinenza da palco si ritrova su una piazza e grazie alla magnanimità di un burbero poliziotto improvvisa uno spettacolo teatrale per i passanti. Ma manca un copione, quindi ognuno porta in scena la propria arte: chi un monologo drammatico, chi uno malinconico, chi una gag comica, chi un dialogo un po’ piccante.

Uno spettacolo che è un patchwork di pezzi apparentemente slegati ma uniti dall’amore per il teatro e dalla voglia di ritornare in scena.

Informazioni:

ore 20.30 | Presentazione del libro ad ingresso gratutito con prenotazione

ore 21.30 | Spettacolo a pagamento (biglietto 7 euro) con prenotazione

Acli Arte e Spettacolo Padova tel. 333 7680147

info@aaspadova.it - www.aaspadova.it

