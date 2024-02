"Diva d’acciaio. Il caso Tamara De Lempicka" alla libreria La forma del libro

Presentazione del romanzo in compagnia dell’autrice Valentina Casarotto. Modera l’incontro Valeria Vettorato, conservatore del Museo Bottacin.

Informazioni sull’evento

1938. L’Europa è sull’orlo della Seconda Guerra mondiale. La pittrice Tamara de Lempicka sta per sbarcare negli Stati Uniti. Il capo dell’FBI, J. Edgar Hoover, temendo possa essere una spia al soldo del Servizio segreto russo, affida un’indagine sotto copertura a Clare Bryce, una brillante giornalista newyorkese. Attraversando l’Europa nel biennio che precede l’inizio delle ostilità, Clare intervista molti personaggi dell’entourage della baronessa per smascherarne i veri intenti. Dall’infanzia dorata alla corte degli zar, al matrimonio da favola, dalla fuga rocambolesca a Parigi, ai difficili inizi come artista, dagli amori saffici, alla difficile relazione con d’Annunzio al secondo matrimonio, in un girotondo tra mondanità e arte. Spetterà a Clare il compito di dipanare gli eventi tra menzogna e verità, senza rimanere invischiata nelle trame di malìa della pittrice e dei suoi dipinti. Il libro è stato tra i sei finalisti del prestigioso Premio Fiuggi Storia 2023 (cat. romanzo storico) e si è aggiudicato il terzi posto (cat. prosa edita) del Premio I Murazzi 2024, del Circolo dei Lettori di Torino.

Valentina Casarotto, vicentina, è storica dell’arte, dottore di ricerca e docente al Liceo di Cittadella, Padova. Ha lavorato per sette anni alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Collabora con la casa editrice Zanichelli con articoli online nell’"Aula di lettere" e scrive per il giornale online "L’Eco Vicentino". Tiene conferenze di storia dell’arte a scopo divulgativo presso Enti e Associazioni. Il suo primo romanzo storico "Il segreto nello sguardo. Memorie di Rosalba Carriera prima pittrice d’Europa" (Colla 2012), ha vinto il premio “Mario Soldati Narrativa 2012” e il premio “Mario Luzi 2016”, ed è stato scelto nel 2023 per un podcast sulle donne artiste, in un progetto condotto da Serena Dandini e dal Ministero della Cultura. Tutte le info nel sito https://valentinacasarotto.blog/