"Umanità in bilico", i 25 anni di Medici senza frontiere in Italia dalla parte degli esclusi il 15 settembre 2023. “Umanità in bilico” scritto da Giuseppe De Mola, operatore umanitario di MSF, è un racconto narrato con le voci degli operatori e delle operatrici che hanno lavorato sul campo in supporto alle persone migranti ma anche alla popolazione italiana in condizioni di fragilità sociale. Prefazione di Marco Da Milano

A Villa Draghi, presente il Sindaco di Montegrotto, il direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, Stefano Di Carlo, trentino ed operatore umanitario, ne discuterà con il giornalista Renzo Mazzari: https://www.medicisenzafrontiere.it.