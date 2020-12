Presentazione online del libro "Vite senza tempo" di Vincenzo Faggiano

Questo libro di Vincenzo Faggiano è la trasposizione in prosa della sua opera lirica "La serva di Padova". Non si tratta tanto di un romanzo storico, di cui conserva molti degli ingredienti (l’avventura, il mistero, le agnizioni, perfino il manoscritto ritrovato), quanto di un romanzo a chiave, allegorico, in cui si racconta la storia di una decadenza e, allo stesso tempo, di un orgoglioso riscatto.

Una libera ricostruzione che mescola con grande misura tono aulico e popolare, Storia e invenzione, antico e moderno e riesce ad essere profondo e allo stesso tempo avvincente.

L'evento

Appuntamento mercoledì 23 dicembre alle ore 18 in diretta online sulla pagina Facebook della casa editrice Il Poligrafo o su piattaforma Zoom (ID riunione: 96671722163)

Dettagli dell'incontro

Introduce: Andrea Colasio, Assessore alla Cultura Comune di Padova.

Partecipano:

Nicolò Menniti Ippolito, giornalista;

Michele A. Cortelazzo, Università degli Studi di Padova;

in dialogo con Vincenzo Faggiano.

