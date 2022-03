Presentazione delle tavole in stile manga: "Uno chef diventa famoso solo perché è simpatico"

Una storia inedita e breve, tratta dal libro best seller in performance art “Burn out pandemia – seguendo le nove code”. Sono 18 tavole in stile manga dal titolo: “AI ???? ADOP – Uno chef diventa famoso solo perché è simpatico". Dal 17 al 19 marzo 2022 potete leggere la storia presso:

The coffee Box - via Altinate 37 Padova (prima parte)

Libreria Zabarella - Via Zabarella 80 Padova (seconda parte)

Presentazione: giovedì 17 marzo ore 18 presso la Libreria Zabarella. Saranno presenti: l’autore Stefano Giglio e la mangaka Antonella Aricò. Le tavole ed il progetto sarà presentato dal Giornalista Francesco Verni. Saranno esposti alcuni bozzetti in ceramica, realizzati per lo studio di alcuni personaggi del manga.

Informazioni e contatti

Evento patrocinato da: Consolato Generale del Giappone in Milano e Fondazione Italia Giappone c/o Ministero Affari Esteri.

Web: https://www.facebook.com/libreriazabarella/?ref=page_internal