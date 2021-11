Presentazione di "Nascere insieme, percorso di accompagnamento alla gravidanza, nascita, parto, genitorialità"

Sei "in gravidanza"? Vuoi frequentare un percorso pensato e strutturato per chi sta vivendo l'attesa in questo periodo?

Vuoi arrivare preparata, informata al parto, anche cesareo? Puoi riuscire ad Immaginare come sarebbe vivere in modo più consapevole ogni scoperta di questa nuova vita: gravidanza, parto, scelta del punto nascita, allattamento, puerperio, le prime settimane a casa, la cura del neonato e di se stesse? Entrerai in contatto con: ostetrica, Educatrice pre-neonatale, biologa-nutrizionista, pedagogista, istruttrice Yoga, architetto, fisioterapista, odontoiatra.

È possibile frequentare in qualsiasi momento della gravidanza. Il percorso prevede: incontri in diretta (o in presenza quando possibile) incontri videoregistrati e materiale di approfondimento. Se lo desiderano i papà sono sempre i benvenuti al percorso. Sarai aggiornata sulle modalità di accesso dei vari punti nascita in questo periodo particolare. Sarà conseguenza spontanea maturare esperienza durante gli incontri, che ti permetterà decisioni sempre più consapevoli per la crescita: personale, di coppia e per i vostri bambini. Da 12 anni l'#associazIoneinsieme da voce ai dubbi, alle domande, di futuri mamme e papà.

Programma:

Linee Guida agenda gravidanza

Dolore da parto, tipi di analgesie naturali e farmacologiche

I prodromi

Travaglio-Parto

Post-partum e puerperio, anche con parto cesareo

Prendersi cura dei denti in gravidanza

Perineo in gravidanza e parto

Gravidanza, parto, genitorialità consapevole: Il parto il puerperio rispettoso e rispettato e scelta del luogo del parto.

Alimentazione gravidanza

Prepariamo l’Allattamento

La musica in gravidanza e per il neonato

Una casa armoniosa con l’arrivo di un bambino.

Preparati sto arrivando: dall’ospedale alle prime settimane con il bambino, bisogni, cure, sonno, bagnetto.

Accompagnamento al portare: fasce marsupi….

Una nascita...tante nascite: un bambino, una mamma, un papà….dei fratelli..nonni.

Informazioni e contatti

L’associazione Insieme rimane a disposizione per dubbi, domande anche dopo la fine del percorso. L’associazione Insieme rimane un punto di riferimento per i genitori, anche dopo la nascita del bambino: svezzamento, massaggio neonatale, incontri per i genitori su tematiche educative, percorsi di musica e movimento genitore-bambino, rete di professionisti. Percorso anche per donne/coppie al 2°3°...figlio e a chi partorirà con parto cesareo.

Web: https://assinsieme.com/web/index.php/nascere-insieme/.

