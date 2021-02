Presentazione online del volume “La tragedia silenziosa” di Ettore Guarnaccia

Nell’ambito delle iniziative culturali padovane, vengono presentate alla cittadinanza pubblicazioni e libri di interesse culturale, sociale, scientifico.

Appuntamenti con gli autori​

Mercoledì 24 febbraio, ore 20.30

“La tragedia silenziosa” di Ettore Guarnaccia

Guarnaccia editore, 2020

Diretta online sulla piattaforma Webex (n. riunione 1813953018, password wrW6mfsdJ68)

Per promuovere la cultura e la creatività padovana, solo per autori di Padova e provincia, l’Amministrazione comunale dà l’opportunità di far conoscere i propri libri al pubblico sostenendo l’iniziativa e con la possibilità dell’utilizzo gratuito di una sala comunale. Gli interessati possono fare richiesta di “inserimento nella programmazione culturale” attraverso apposito modulo che deve essere trasmesso all’indirizzo email segreteria.cultura@comune.padova.it, con un anticipo di almeno tre mesi. Al modulo deve essere allegato il curriculum dell’autore.

