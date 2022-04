Presentazione del romanzo di Ilaria De Togni "L’armonia delle cose imperfette" alla Mondadori Bookstore

Giovedì 14 aprile esce il nuovo romanzo di Ilaria De Togni : L’Armonia delle cose imperfette, disponibile in tutte le librerie sia fisiche che online e su Amazon.

È ambientato tra il Veneto (Padova, Colli Euganei, Verona) e la Provenza. Ci sono molti dei nostri luoghi tra cui il Pedrocchi e la protagonista è una giornalista.

Il libro verrà presentato a Padova sabato 30 aprile alle ore 17 alla @Mondadori Bookstore di Piazza Insurrezione.

Sinossi

Agata scopre che sua madre si è tolta la vita dopo aver ascoltato una musica per pianoforte. Questo evento la spinge a cercare l’autore di quella melodia, suo padre, andato via di casa quando lei era bambina. La sua strada incrocerà quella di Antonio Faustini, un misterioso pianista che inizia a esercitare su di lei un’oscura fascinazione, finché non ne affiorano le ragioni nascoste e i segreti che cambieranno ogni cosa, anche tutto quello che Agata credeva di sapere sui suoi genitori.

Verità o menzogna, amore o illusione?

L’armonia delle cose imperfette è la vicenda di un « amore irrisolto » che trova il modo di ripetersi attraverso due generazioni, passando di madre in figlia come un lascito emotivo e del lungo viaggio che si deve compiere per scoprire la verità: unica liberazione possibile dal proprio « karma famigliare ».

Un mosaico capovolgente in cui le identità dei protagonisti si riflettono una sull’altra nel percorrere uno stesso cammino di sopravvivenza al dolore dell’abbandono e in cui la logica di azione è dettata unicamente dal tempo. Perché il tempo lavora sempre sugli ingranaggi della vita, proprio come la musica di questa storia.