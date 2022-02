Presentazione del romanzo "La vita di padre in figlio" a palazzo Moroni

Prezzo non disponibile

Venerdì 18 febbraio 2022, ore 17.30 alla Sala Anziani | Palazzo Moroni in via VIII febbraio 6 | Padova di terrà la presentazione del romanzo

"La vita di padre in figlio" di Ciro Forcella

A diciannove anni, Nino sogna di farsi strada e conoscere il mondo ma, in un meridione senza prospettive di riscatto sociale, si sente in trappola. È il 1937, l’epopea militare fascista offre uno slancio ai vagheggiamenti giovanili e una carriera a chi cerca un’occasione, così Nino diventa soldato.

Non sa che l’addio alla sua famiglia è solo la prima svolta della sua esistenza, che con l’esercito arriverà fino alle steppe russe, che rischierà di morire più volte e incrocerà il cammino di due donne destinate a segnare la sua vita: Wilma, amica amante e compagna a Rovereto, e Norma, il grande amore, a Padova.

Ormai anziano e costretto in un letto d’ospedale, Nino ripercorre le vicende che hanno toccato lui e la sua famiglia e, in punto di morte, lascia al figlio Domenico un incarico: scoprire se il segreto rimorso che lo tormenta da anni abbia un fondamento reale. Con questa missione, Domenico riprende il filo della storia di suo padre e compie un viaggio nella memoria che lo porterà a conoscere avvenimenti inaspettati e terribili, azioni generose ed eroiche.

Ispirato da eventi reali, La vita di padre in figlio racconta la storia eccezionale di un uomo semplice e, con essa, un’intera epoca vista con gli occhi della gente comune, impegnata nella lotta per la sopravvivenza e in cerca di una pacifica quotidianità.

Ciro Forcella è nato il 21 luglio 1944 a Padova, dove vive e lavora. Laureato in Economia e Commercio, svolge da cinquant'anni la professione di dottore commercialista. E' sposato e ha tre figli e due nipoti. La vita di padre in figlio è il suo primo romanzo.

La capienza della sala è di 35 persone.



Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel (+39) 049 8204529 | cultura@comune.padova.it

Ricordiamo che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il

"Green Pass Rafforzato". Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Foto articolo da comunicato stampa