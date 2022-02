Presentazione di "Le streghe" di Daria Martelli al Circolo unificato dell'Esercito

Prezzo non disponibile

Circolo unificato dell’esercito e università popolare di Padova per la Giornata internazionale della donna.

La scrittrice padovana

Daria Martelli

parlerà del suo dramma

Le streghe

Martedì 1 marzo 2022

ore 16.30

Circolo Unificato dell’Esercito

Prato della Valle, 82

Padova

Nell’occasione sarà presentato il nuovo numero della rivista “Padova Sorprende”





Le streghe è presente nell’antologia

Teatro

In scena per far riflettere

Nel volume sono raccolti quattordici testi scritti da Daria Martelli per il teatro, uno dei generi letterari che pratica, in una varietà di modi espressivi che caratterizza la sua produzione e la sua poliedrica identità di scrittrice. È un teatro che vuole far riflettere, caratterizzato da un impegno sociale e civile nell’ottica di genere, con diverse tematiche e diverse modalità teatrali, ispirato alla storia, quella lontana del Cinquecento e quella recente del Novecento, oppure al vissuto colto nella quotidianità di oggi.

Nella Parte prima del volume, “Scritti sul teatro”, Daria Martelli espone le sue riflessioni sull’esperienza di autrice drammatica nonché la sua poetica teatrale.

Le streghe

Il dramma Le streghe è ispirato alla persecuzione di massa che si ebbe in Valcamonica nel 1518, quando molte donne furono arse sul rogo per l’accusa di stregoneria. Oltre che alla storia si attinge anche alla leggenda e alle ricerche antropologiche sulle guaritrici contadine dei nostri tempi.

