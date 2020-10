Presentazione del thriller storico "L'arca dell'alleanza" di Carlo Santi

Giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 18.45 presso la Pasticceria Tombolato in via San Marco 99 a Ponte di Brenta sarà presentato il thriller storico "L'Arca dell'Alleanza" di Carlo Santi. La presentazione rientra ne “I giovedì letterari”, un’iniziativa voluta dall’associazione di promozione sociale IOD AFSM – APS (Ieri Oggi Domani – Antica Fiera di San Marco) di Padova con la collaborazione della CIESSE Edizioni e della Pasticceria Tombolato di Padova. Con il patrocinio del Comune di Padova.

Gli incontri avranno una cadenza settimanale, il giovedì alle ore 18:45 presso la Pasticceria Tombolato in via San Marco 99 a Ponte di Brenta con ingresso fino al raggiungimento dei posti disponibili.

L’Arca dell’Alleanza è considerata, da sempre, l’oggetto più importante della Cristianità. Dio ordinò a Mosè di costruirla per testimoniare la Sua divina presenza in mezzo agli Israeliti, destinati così a diventare il “Popolo di Dio”. In essa dovevano essere conservate le Tavole della Legge, il bastone di Aronne e un recipiente con la manna. Dell’Arca si sono perse le tracce da millenni, in molti credono si trovi in Etiopia, custodita presso il nuovo Sancta Sanctorum di Axum, nascosta al mondo e avvolta da un inestricabile mistero. Una tremenda scossa di terremoto, con epicentro ad Axum, devasta l’Etiopia portando distruzione, morte e malattie. Le perdite sono incalcolabili, ma il peggio deve ancora venire. Poco dopo cominciano a registrarsi inspiegabili decessi causati da un’anomala presenza di radiazioni nell’aria, che rischiano di decimare ulteriormente la già martoriata popolazione. Gli eventi successivi porteranno Santini e la sua squadra sulle tracce dell’Arca dell’Alleanza per scoprire un fatto ormai certo: il sacro manufatto è fuori controllo. Non solo il popolo Etiope, bensì l’intera Umanità potrebbe rischiare di perire sotto il suo terrificante potere distruttivo.

Carlo Santi è nato nel 1963 e vive nei Colli Euganei (PD). Sposato con Elena, ha due figli ormai grandi ed è nonno di Davide. Al suo attivo conta una ventennale esperienza quale Dirigente Sindacale, prima in Cisl poi in Cisal. Oltre all’attività di scrittore, svolge la libera professione in campo editoriale. Nel 2010 ha costituito la CIESSE Edizioni di cui è l’Editore. Collabora, inoltre, con i Blog d’informazione indipendente “LineaPress e AgoraVox-Italia” pubblicando articoli di attualità e politica. È impegnato nel volontariato quale milite soccorritore sanitario della Croce Verde di Padova.

Informazioni e contatti

Per il rispetto delle norme COVID 19 si consiglia di prenotare la propria presenza inviando una email a ierioggidomani2@gmail.com.

Associazione di promozione sociale Ieri Oggi Domani – Antica Fiera di San Marco di Padova: ierioggidomani2@gmail.com - cell. 335 6042722.

Web: https://ciesseedizioni.it/prodotto/larca-dellalleanza