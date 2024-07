Presentazione del libro "Africa, andata e ritorno" a Va Oltre - La Tenuta di Bovolenta

È in programma per martedì 2 luglio, alle ore 20.30 presso Va Oltre - La Tenuta di Bovolenta (Pd), la presentazione del libro "Africa, andata e ritorno" a cura di Medici con l'Africa Cuamm, edito da Laterza.

L’incontro si inserisce nell’ambito de “Il futuro è nelle nostre mani. Incontro intergenerazionale” promosso da Coldiretti Padova, Coldiretti Donne Impresa, Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Pensionati, per un confronto a tutto campo con gli agricoltori di ogni età e il dialogo con alcuni ospiti.

All’incontro parteciperà don Dante Carraro, direttore del Cuamm, assieme a Silvia Rizzetto e Pietro Gottardo, coppia di giovani padovani, con un’esperienza come cooperanti in Sud Sudan assieme a Medici con l’Africa. Lei amministrativa e lui infermiere, lo scorso anno, sono partiti per prestare servizio nell’ospedale di Lui, in Western Equatoria.

La loro storia sarà affiancata da quelle raccolte nel libro “Africa, andata e ritorno”: trenta cooperanti del Cuamm, italiani e non, con provenienze e aspirazioni differenti, raccontano in formato epistolare la propria esperienza, le proprie emozioni, le storie che hanno incontrato e come questo periodo in Africa li abbia segnati. Dall’Etiopia all’Uganda, dal Mozambico alla Sierra Leone, si rivolgono ad amici, nonni, genitori, qualcuno anche a un figlio che deve ancora nascere, per raccontare un pezzo della loro vita, con le gioie e le fatiche quotidiane di essere “con l’Africa”. In tutti questi viaggi, l’Africa smette di essere un luogo comune, che conosciamo per sentito dire, ma si delinea in modo più chiaro in base alle sue potenzialità, alle sue differenze culturali e regionali. Africa che diventa, per questi giovani, un luogo di crescita come persone e come professionisti.

Interverranno anche Anna Pittarello, sindaca di Bovolenta, il presidente di Coldiretti Veneto Carlo Salvan, Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova e Valentina Galesso, presidente regionale di Coldiretti Donna Impresa.

A moderare l’incontro sarà Cristiano Cadoni, giornalista del Mattino di Padova.

Il racconto dell’impegno del Cuamm e le testimonianze di Silvia e Pietro saranno preceduti da un Agriaperitivo di Campagna Amica con i prodotti del territorio e di stagione e da una visita al suggestivo labirinto di lavanda della tenuta Va Oltre.

Medici con l’Africa

Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari) è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa Sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con oltre 3.500 operatori sul campo, di cui 230 italiani. Appoggia 21 ospedali e 124 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria) 4 scuole per infermieri (in Sud Sudan, Uganda ed Etiopia) e 1 università in Mozambico.

Coldiretti Padova

Con un milione e mezzo di associati, la Coldiretti è la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. La sua diffusione è capillare su tutto il territorio nazionale: 20 federazioni regionali, 95 federazioni interprovinciali e provinciali, 869 Uffici di Zona e 3.576 sezioni comunali. Un’organizzazione in crescita, che ha esteso la propria rappresentanza dalle imprese singole alle cooperative, dal settore agricolo a quello della pesca, dall’agricoltura tradizionale alla filiera agroalimentare con il progetto per una Filiera Agricola tutta Italiana e con la Fondazione Campagna Amica della quale fanno parte quasi ventimila punti tra fattorie, mercati, agriturismi, botteghe, ristoranti e orti urbani, la più grande rete a km zero a livello europeo. Coldiretti Padova collabora attivamente con il Cuamm da anni e ne sostiene i progetti con numerose iniziative sul territorio.

