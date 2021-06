"Uno scrittore in cantina": presentazioni libri e degustazioni da Terra Felice di Arquà

“Coltivatori di Benessere” con questo claim la cantina Terra Felice di Arquà Petrarca snocciola un lungo programma, che parte da domenica 6 giugno per concludersi il 5 agosto, fatto di eventi e appuntamenti culturale con l’intenzione di far stare bene il corpo e la mente.

Quattro gli ambiti del benessere che si vogliono approfondire durante tutta la lunga e ricca rassegna estiva:

benessere del corpo con l’aiuto di Valia Benedetti con l’appuntamento della domenica mattina con lo yoga in “Armonia” sul prato; benessere per la mente con un “Blend” di storie di scrittori del territorio, dopo un aperitivo o light dinner in collaborazione con ristoranti e realtà del territorio, alcuni scrittori ci presenteranno le proprie creazioni; benessere per lo spirito con “Vivaci” incontri tra vino, cucina e arte: degustazioni, cene, concerti e mostre in collaborazioni con artisti e artigiani Padovani. Il food sarà sempre curato da ristoranti e bistrò dl territorio; benessere per fare del bene con “Brillante” cena benefica a 8 mani con 4 chef di 4 ristoranti: Corte Verde Chiara, Di Rocco Bistrot, Incalmo e Radici che insieme a Cantina Terra Felice raccoglieranno fondi per l’associazione Cornelia de Lange. Ci sarà anche una divertente e ricca asta di Beneficienza. Evento in collaborazione con La Mugletta e Michela Parolin Events. Sponsor by Lexus – Padova Giuriatti Futuro.

Tutti gli eventi sono su prenotazione al 3477025928 (tel o Whatsapp) o e-mail: info@cantinaterrafelice.it

al 3477025928 (tel o Whatsapp) o e-mail: Tanti eventi avranno luogo anche in caso di mal tempo in location differenti dalla cantina, che verranno comunicate man mano ci sarà la necessità, altri verranno semplicemente posticipati.

Le serate si terranno sul prato, si consiglia un abbigliamento comodo, adeguato.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Gli eventi saranno interamente plastic free.

Uno scrittore in cantina

Presentazione ore 21;

aperitivo 19.30-21.

Vini sempre a cura di Elena di Cantina Terra Felice.

Sabato 19 giugno

Presentazione ore 21;

aperitivo 19.30-21.

“Il solito niente”, presentazione del libro di Alessandra Zenarola.

Un bambino solo, in una notte fredda e senza luna. La madre è una ragazza serba. Libera da vincoli. Il padre è un uomo in carriera, forse con una doppia vita. Due esistenze diverse, in apparenza incompatibili. Immersa in una sua personale ricerca della verità, sospesa in una storia d’amore intermittente, afflitta da un cancro che non le concede tregua, Camilla Valdimares, ispettrice di larghe intuizioni e anarchia professionale, indaga su un delitto crudele e inspiegabile. E scopre un microcosmo di rancori e di infelicità, e una voragine di criminalità sommersa.

Presentazione a cura di Lucia Mulato.

Ore 19.30-21

Aperitivo a cura di “I Formaggi di Franca” del Caseificio Valdolmo (Perumia) e il Miele di Wyrd (Arquà Petrarca);

vini a cura di Elena di Cantina Terra Felice.

Evento su prenotazione aperitivo (vini inclusi) contributo 20 euro.

Mercoledì 23 giugno

Presentazione ore 21;

light dinner 19.30-21.

“Tu uccidi” con Aristide Bergamasco

Daniele Carrai è un brillante ed affermato psicologo psicoterapeuta che in passato è stato giudicato fautore di teorie psicologiche di condizionamento mentale troppo spregiudicate. Ora però la polizia ha bisogno di lui per cercare di venire a capo di una serie di omicidi/ suicidi che stanno sconvolgendo Padova nel periodo natalizio. Insieme all’ispettore Caterina Falcona inizia a cercare sia la spiegazione sia il responsabile della tragica follia omicida ma, nel fare questo, presto cominciano a evidenziarsi tensioni anche all’interno delle forze dell’ordine e anche i rapporti professionali tra i protagonisti vanno modificandosi perché non tutto, anzi quasi nulla, è come sembra. Chi sarà il perfido burattinaio?

Aristide Bergamasco

Nasce a Padova nel 1970. Vive e lavora nel capoluogo veneto dove esercita la professione di medico d’urgenza – 118, medicina estetica ed è istruttore di tecniche di rianimazione. Nel 2013 ha pubblicato un romanzo fantasy “Sangue di drago”, con A.Car edizioni, e due noir, “L’ultimo segreto di Galileo” nel 2014, e “Contagio” nel 2016, entrambi con Leone Editore

Ore 19.30-21

Light dinner a cura dello chef Davide Di Rocco Bistrot - Ca’ Matta;

vini a cura di Elena di Cantina Terra Felice.

Evento su prenotazione light dinner (vini inclusi) contributo 30 euro.

Giovedì 8 luglio

Presentazione ore 21;

light dinner 19.30-21.

“Il Diario nascosto” con Federico Maria Rivalta

Se c’è di mezzo la Pechinese l’assassino diventa il minore dei problemi. Riccardo Ranieri si è imposto di gestire con maturità e signorile distacco il tempo che lo separa dall’incontro col notaio che l’ha convocato a sorpresa. Un suo conoscente, morto suicida, l’ha infatti nominato nel proprio testamento. Travolto da emozioni contrastanti e da curiosità congenita, il giornalista si getterà alla ricerca di un misterioso diario che pare nasconda un agghiacciante segreto sulla morte dell’amico...

Federico Maria Rivalta

59 anni, ha uno sguardo prensile, che fa pendant con un sorriso guascone. E le ragioni per sorridere, da quando questo veterano della finanza è diventato autore di polizieschi best-seller, non mancano. Un po’ come al protagonista dei suoi gialli, Riccardo Ranieri, giornalista de Il Mattino di Padova che si improvvisa detective e risolve casi di cronaca in Veneto, tra una gaffe e una battuta di spirito.

Ore 19.30-21

Light Dinner a cura di Enrico e Silvia di Ser Petracco Enoristorante;

vini a cura di Elena di Cantina Terra Felice.

Evento su prenotazione Light Dinner (vini inclusi) Contributo 30 euro

Giovedì 22 luglio ore 21

Presentazione ore 21;

light dinner 19.30-21.

“In viaggio con Gatsby e Fellini” con Nicola Manuppelli

Nicola Manuppelli

Scrittore, editor e traduttore di letteratura americana e irlandese per Mattioli e Nutrimenti. Ha pubblicato i romanzi Bowling (2014, Barney Edizioni); Merenda da Hadelman (2016, Aliberti) e Roma (2018, Miraggi), candidato al Premio Strega 2019; la biografia della scrittrice Alice Munro La fessura (2014, Barbera); la raccolta di poesie Quello che dice una cameriera (2017, Miraggi), il memoir A Roma con Alberto Sordi (Perrone, 2020) e su Manfredi A Roma con Nino (Perrone, 2021). Attualmente sta lavorando con Raffaele Rago a due documentari, uno su Edith Bruck e l’altro su Steno

Ore 19.30-21

Light dinner a cura di Anna Chiara e Paolo di Corteverdechiara;

vini a cura di Elena di Cantina Terra Felice.

Evento su prenotazione light dinner (vini inclusi) contributo 30 euro.

Giovedì 29 luglio

Presentazione ore 21;

aperitivo 19.30-21.

“Autobiografia del coraggio” con Valia Benedetti

Valia è una “donna forte”, gliel’hanno sempre riconosciuto in tanti e lei non ha mai amato sentirselo dire; quell’accezione che suona come un complimento sembra camuffare un lasciapassare per agire senza preoccuparsi della sua sensibilità. Al di là della concetto, Valia forte ha dovuto esserlo davvero: da bambina testarda, curiosa e non sempre compresa; da giovane sposa innamorata e coraggiosa; da donna indipendente che rifugge le prigioni degli schemi sociali e che si mette in discussione per crescere e migliorare; da mamma che ha perso prematuramente Alessandro, il figlio tanto amato, e che in quel momento straziante ha dovuto sostenere, oltre all’immenso dolore, anche le lotte contro una burocrazia sorda che non contempla umanità.

Valia Benedetti

Valia Benedetti, ribelle sin da bambina, contrasta il sistema borghese familiare e diventa mamma giovanissima: è da quel momento che diventa “grande”... A 47 anni perde suo figlio, unico genito, in un incidente stradale. Nello stesso istante della sua morte, lei, a chilometri di distanza, sviene senza comprenderne il motivo. Quel momento sarà anche la fine della sua prima vita e l’inizio di una vita alternativa che decide di vivere anche se scandita dall’assenza di quell’amore unico e imparagonabile, scopo della sua vita precedente.

Ore 19.30-21

Aperitivo a cura di Claudia di Clafè Bistrò;

vini a cura di Elena di Cantina Terra Felice.

Evento su prenotazione light dinner (vini inclusi) aperitivo 20 euro.

