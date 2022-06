"Un tempo gli alberi avevano gli occhi", presenze verdi tra le vie e le piazze di Padova

Spesso, quando parliamo delle nostre belle città italiane siamo portati a mettere in risalto le numerose vestigia storiche che le caratterizzano e le distinguono. Raramente ci soffermiamo a pensare che ci sono anche altri elementi che rendono belli i nostri viali, accoglienti le nostre piazze e poetici certi angoli di città che non hanno proprio nulla di particolare. Questa presenze sono gli alberi.

Grandi, piccoli, frondosi o spelacchiati, gli alberi sono una presenza discreta e, potremmo quasi dire, trascurata del paesaggio urbano; per questo, in questa nostra passeggiata, vogliamo lasciare a loro la parola. Per conoscerli meglio, per scoprire che sono testimoni silenziosi ma partecipi degli avvenimenti della storia del nostro paese. Della nostra storia personale. Ascolteremo le voci degli alberi accompagnati da un intreccio narrativo di musiche e racconti trasmesso in radio-cuffia.

L'evento è gratuito, prenotazione obbligatoria compilando il seguente link. https://forms.gle/QFMWkKFFEQ7FsZbk8

Per informazioni contattare l'associazione: enetike@gmail.com.

L'evento fa parte di un ciclo di sette passeggiate organizzate con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Bando Cultura OnLife.