Il presepe nelle grotte al Parco Frassanelle di Rovolon

Dopo più di mezzo secolo il presepe torna nelle Grotte di Parco Frassanelle dal 26 dicembre al 6 gennaio. Durante il lavori del tetto con grande eccitazione e sorpresa, viene ritrovata in soffitta una cassa di legno contenente una dozzina di statue di gesso. "Eccole finalmente ritrovate!" nei ricordi di infanzia dei Francesca Papafava, è vivida l'emozione del periodo natalizio nella casa dei nonni. Il presepe in grotta lo preparava la zia Fina, con le statue acquistate della bisnonna Maria per i figli più di 100 anni fa.

Per accertarsi del loro valore sia storico che stilistico, Francesca interpella Antonio Gregolin, esperto di presepi e regista del presepio vivente più grande del Veneto, quello che si svolge nelle Grotte di S.Donato do Villaga (Vi). Antonio subito si accorge della grande qualità dei gessi che misurano (se raffigurati eretti) circa 60 cm e si propone di occuparsi dell'allestimento. Insieme vagano per le stanze della villa per cercare una giusta collocazione, ma arrivati in grotta, Antonio non ha dubbi il presepe deve essere allestito in mezzo al lago!

Info e Modalità: durante la visita, sarà possibile fare una passeggiata nel parco, visitare le grotte arricchite dal presepe sull'acqua e pranzare o fare la merenda da DODO ristorante Golf Frassanelle.

Costi:

parco e grotte: 11 euro

solo parco: 6 euro

parco e grotte più pranzo: 30 euro

solo parco più pranzo: 25 euro

parco e grotte più merenda: 15 euro

solo parco più merenda: 10 euro

Per il ristorante è gradita la prenotazione.

Orari di apertura:

grotte dalle 10.30 alle 16

parco dalle 10 alle 18

DODO ristorante dalle 10 alle 19

Menù: incluso nel pacchetto

Pranzo: un primo, un secondo, vino, acqua e caffè

Merenda: una bevanda a scelta fra cioccolata calda, the e punches, fetta di dolce casalingo a scelta e biscotteria varia

Informazioni e contatti

Sicurezza: le visite si svolgeranno nel rispetto dei protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19



Mail: info@frassanelle.it

Whatsapp: 3314249860.

Web: https://it.frassanelle.com/parco-frassanelle-gioiello-veneto/.