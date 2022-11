“Presepiando”, la mostra di presepi artistici e artigianali posizionati nei negozi a Padova

Ritorna da giovedì Primo dicembre la tradizionale rassegna Presepiando 2022 giunta alla nona edizione, che animerà le vetrine dei negozi da Piazza del Santo a Via del Santo e Via San Francesco fino al 6 gennaio 2023.

«Sta per concludersi un altro anno difficile e ci prepariamo a festeggiare un Natale ancora diverso – commenta Bruna Gallo Presidente dell’Associazione Gattamelata –­. Ma è intatta la voglia di raccoglierci con il cuore e di prepararci all’Avvento; anzi è senz’altro ancora più forte in questo tempo di prove e preoccupazioni. Dopo il successo delle scorse edizioni che hanno visto l’esposizione dei presepi di collezione, per questo Natale abbiamo scelto una selezione di quindici composizioni della tradizione napoletana gentilmente messe a disposizione dal collezionista Vincenzo Marino mentre il tradizionale Presepe della Casetta di Natale allestita accanto al Gattamelata, appena fuori dal sagrato della Basilica, verrà messo a disposizione da Dolfi Ortisei.»

L’artista Vincenzo Marino è di origine napoletana, ma risiede a Padova da più di cinquant’anni e ama lavorare il legno, in particolare le radici, ed elaborare figure e monumenti che fanno da cornice al Presepio. Tutti i personaggi sono in miniatura lavorati e dipinti a mano. La particolare minuziosità denota la vena artistica dell’autore che fa gustare scene e paesaggi a coronamento della Natività.

Qui l’elenco dei presepi che si potranno ammirare esposti nelle vetrine delle diverse attività commerciali della cittadella Francescana:

Nella Casetta di legno di Piazza del Santo, il Presepio Dolfi Ortisei; nel Bar Gattamelata, il Presepio su Radici; alla Pagoda, la Natività in Basilica del Santo; nel negozio di Arte Sacra Il Pellegrino, il Castello Medievale con Presepio; nel negozio Il Borsaro, la Natività in Capitello; Di Lando Parrucchieri esporrà la Natività in Parlamento; il Ristorante Al Santo, la Natività a Pompei su Radica; la Farmacia Al Santo, il Presepio su Radica con Mulino; il negozio Galà Abbigliamento, il Presepio in Miniatura; l’Enoteca Severino, il Presepio in Noce di Cocco; l’Argenteria Calegaro esporrà la Natività in Paesaggio Montano; il negozio Pane e Focaccia, la Natività in Arco Trionfale; l’Immobiliare Florida, il Presepe nella Costa Amalfitana; la Cartoleria Buffetti, esporrà la Natività a Gerusalemme; la Legatoria San Francesco, il Presepe su radice di Pinocchio; l’Immobiliare Marino, il Presepe con il Palazzo della Ragione. Ed infine Emmebi Boutique esporrà il Presepe su Radica nella Città Santa.

L’inaugurazione di Presepiando 2022 con i presepi dalla Collezione Marino si terrà giovedì 1 dicembre alle ore 12. L’appuntamento è dinanzi alla tradizionale Casetta di legno in Piazza del Santo. Saranno presenti una delegazione dei frati della Basilica per la tradizionale benedizione e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Durante tutto il mese di apertura della mostra è nell’intenzione dell’Associazione di organizzare alcune visite guidate itineranti della mostra, per piccoli gruppi di persone, lungo le strade della Cittadella Francescana.

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Associazione Gattamelata | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982/

Foto articolo da comunicato stampa - Vincenzo Marino presepe