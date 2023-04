Francesco Borella e Angela Deganis presentano “Manager per caso” alla Mondadori Bookstore

Il 14 aprile ore 18 alla Mondadori Bookstore, Padova

Francesco Borella e Angela Deganis

presentano

“Manager per caso”,

La guida impudica alla sopravvivenza in azienda.

La risposta al quiet quitting e alla great resignation

L'autrice Angela Deganis e Francesco Borella, Head of Creative in Making Science, presentano al Mondadori Bookstore di via Cavour 16, a Padova il saggio umoristico di umanesimo manageriale su come cavarsela in azienda con il sorriso. "Manager per caso" solleva il velo di Maya e scandaglia senza pudore le idiosincrasie aziendali e le relazioni umane tra manager.

L’obiettivo? Portare consapevolezza e sorrisi in azienda e rendere più leggero e piacevole il percorso dei giovani futuri manager e di chi, a dispetto del quiet quitting e della great resignation, in azienda ci vuole restare e migliorare le cose dall’interno.

Dettagli

Tempo di quiet quitting e great resignation anche in Italia. I dati parlano chiaro. Secondo il report trimestrale del Ministero del Lavoro di dicembre 2022, salgono a 1.666.339 le dimissioni volontarie registrate i primi nove mesi del 2022, il 41% in più rispetto al quinquennio precedente e il 22% in più rispetto al 2021. Un trend in crescita.

In Europa, secondo una ricerca citata da Sifted, 4 professionisti su 5 sarebbero pronti a dimettersi entro i prossimi 6 mesi (periodo che si estende a un anno per il 24% dei professionisti negli Stati Uniti).

Il motivo ce lo svela l'indagine Ranstad Italia: insoddisfazione (47%), demotivazione (34%) e mancanza di condivisione degli obiettivi (30%)

È in questo contesto che arriva in libreria “Manager per caso”, una guida lavorativa di umanesimo manageriale imbevuta di una abbondante dote di umorismo, la risposta semiseria al disagio del manager, un sussurro alla coscienziosa e pacifica rivoluzione del professionista che non se ne vuole andare, in sit-in per una vita serena anche tra le quattro mura aziendali.

L’obiettivo? Portare valore nella vita dei manager e armonia tra una call e l’altra.

Pensato per manager, giovani, studenti e per chiunque abbia un capo o un collega e intessuto di citazioni letterarie, filosofiche, musicali e cinematografiche, “Manager per caso” consta di quattro sezioni.

Ne “Il popolo dei manager” incontriamo diciotto sfumature di manager la cui descrizione è preceduta da una citazione che ne stigmatizza l’essenza. Dal manager Ponzio Pilato che se ne lava puntualmente le mani al manager Cassandra che predice il futuro ma ognuno di noi ovviamente non le crede, fino al più temuto di tutti, il Grande Dittatore. E ancora i manager Willy Wonka, Nerd, Vulcano, Chanel, Peter Pan, il manager scalatore e molti altri.

Nella sezione “Vita da manager” incappiamo in scene di vita vissuta in azienda, dal reale male endemico nelle aziende – la riunionite - alle cene di reparto e alle relazioni che i manager per caso intessono tra di loro, con i veri manager e con le figure che ruotano attorno al mondo aziendale, dai formatori ai consulenti, fino ai manager di aziende terze.

Alla fine di queste carrellate, Pills, sezione dedicata alle pillole di sopravvivenza, e il test “E tu che manager sei?”

Inoltre con i contenuti integrativi dell’Extended book, la nuova piattaforma Morellini che permette di andare “oltre il libro, video e approfondimenti sul libro e sui temi che vengono trattati saranno a portata di click.

«“Manager per caso è un libro in cui crediamo molto per diverse ragioni – spiega l’editore Mauro Morellini -. Innanzitutto perché parla di un argomento più che mai attuale. In secondo luogo, perché lo fa con un approccio fresco e innovativo. Last but not least, perché riesce a fare tutto questo strappando una risata».

«Secondo l’Istat 17.800.000 italiani lavorano in azienda. Di questi 113.000 sono dirigenti e 441.000 manager – ricorda l’autrice Angela Deganis -. On line, in sala mensa, nei corridoi, su Teams, Hangouts e Googlemeet talvolta si respira tangibile la difficoltà di gestione della vita in azienda. Mi sono chiesta, con una platea così numerosa, perché non parlarne. Perché non allietare la giornata faticosa del manager con una lettura nella quale identificarsi sorridendo di sé stessi? Perché non formare i giovani potenziali manager a un’azienda migliore e sostenibile?»

“Manager per caso” nasce da questo afflato, sotteso dalle teorie del filosofo coreano Byung-Chul Han e da un grande insegnamento della disciplina giapponese dell’Ikigai per cui la ricerca di un proprio posto nel mondo (anche lavorativo) coincide con la conquista di un proprio equilibrio.

Angela Deganis

Marketing e communication strategist, da quindici anni pianifica e gestisce progetti strategici di marketing, digital marketing e comunicazione in azienda. Affascinata dal mondo della sostenibilità ambientale e della green economy, oggi ricopre il ruolo di Head of Marketing and Communication in Alleanza luce & gas, dinamica start up controllata da Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori in Europa. Su LinkedIn cura il blog Vita da manager. Esercizi di management, filosofia in azienda e dintorni, controcanto della pagina Instagram @vita_da_manager. Ha lavorato con Mondadori Education, Mimesis, Settimo Sigillo, Franco Angeli e De Bastiani come curatrice e autrice e ha un passato da ufficio stampa e copywriter in agenzia. Come giornalista ha collaborato con il “Corriere della sera” e “Il Gazzettino”. Per due anni ha lavorato in teatro come suggeritrice e assistente alla regia con Nanni Garella e Michele Placido.

Francesco Borella

Strano ingegnere, affascinato da sempre di comunicazione e multimedialità. È stato project manager, web designer e art director presso varie agenzie di comunicazione dove ha gestito clienti nazionali e internazionali. Da qualche anno ricopre il ruolo di Head of Creative per la filiale italiana del gruppo internazionale Making Science e dal 2012 è docente di Comunicazione e UX/UI nei Master di Digital Marketing e Communication presso Accademia - Fondazione S.Nicolò di Padova. Appassionato di tipografia, cura eventi dedicati ai caratteri digitali, tra cui quelli inseriti nel calendario DigitalMeet. Nel tempo libero ama disegnare macchinine e strimpellare il basso in un gruppo di rock acustico.

Morellini editore

www.morellinieditore.it

