“Ho preso il Jazz per la coda”, mostra di Carlo Verri alle scuderie di palazzo Moroni

Nell'ambito di Padova Jazz Festival 2021, venerdì 5 novembre alle ore 18 presso le Scuderie di Palazzo Moroni (via Municipio 1) si inaugura la mostra fotografica Ho preso il Jazz per la coda di Carlo Verri.

Scarica il depliant della mostra-72-4

Ho iniziato la mia attività fotografica nel 1978 e ho continuato ininterrottamente fino al 2003, documentando per un quarto di secolo i musicisti Jazz . Questo lavoro mi ha permesso di incontrare e fotografare centinaia di musicisti in Italia, in Svizzera, in Francia, in Olanda e in Germania. Ho avuto la fortuna di vedere quasi tutti i grandi musicisti che hanno fatto la storia del jazz, penso a Chet Baker, Bill Evans, Ella Fitzgerald, Art Blakey, Elvin Jones, Max Roach, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Freddie Hubbard, Miriam Makeba, Lester Bowie, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Carla Bley, Keith Jarrett, Benny Goodman, Cecil Taylor, Sun Ra e tanti altri. Ecco perché “ Ho preso il Jazz per la coda “, perché quel periodo importante stava finendo e io ho avuto la fortuna di viverlo. Me ne sono reso conto molto più tardi, guardando storicamente indietro a quegli anni. Carlo Verri

Per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Informazioni

Dal 6 al 28 novembre 2021

Orari di apertura: 9.30 - 12.30 | 15 - 18, chiuso il lunedì; ingresso libero

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904 - info@padovajazz.com

www.padovajazz.com

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/mostra-fotografica-di-carlo-verri

Foto articolo da evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...