Pretty Boy Floyd (U.S.A.) + Siska live al Grind House

Tornano finalmente in Italia le leggende del Glam californiano Pretty Boy Floyd!

Il combo californiano è senza dubbio tra i nomi storici della scena californiana anni ’80: hit indimenticabili come Leather Boyz with Electric Toyz, Rock n Roll, I wanna be with you li hanno resi indimenticabili.

Ospiti speciali per la tranche italiana del tour gli italianissimi SISKA. La band guidata dal virtuoso Mattia Sisca è probabilmente tra le più “internazionali” del nostro paese, e concerti insieme a, tra gli altri, Skid Row, Children Of Bodom, Sonata Arctica e Whitesnake li hanno consacrati tra le realtà italiane più interessanti.

Dettagli

Giovedì 1 settembre: Grind House – Padova

Grind House, via Giacinto Andrea Longhin, 37, Padova

Apertura porte: ore 20.30

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1380501025804797/

Info web

https://grindhouse.club/pretty-boy-floyd-u-s-a-siska-giovedi-1-settembre/

