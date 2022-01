Arance della salute AIRC a Padova e provincia: una piccola donazione che può fare molto

Sabato 29 e domenica 30 gennaio i volontari di Fondazione AIRC ritornano nelle nostre piazze con le Arance della Salute per ricordare l’importanza della prevenzione e per dare continuità al lavoro di 5 mila ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

Fondazione AIRC conferma il suo impegno e stanzia per il Veneto 6.900.000 euro per il 2022 a sostegno di 57 progetti di ricerca e 8 borse di studio e 1.678.000 euro per 15 progetti di ricerca e 1 borsa di studi in Trentino-Alto Adige: “L’occasione è però anche preziosa per parlare dell’importanza della Ricerca e della prevenzione, perché, alla qualità e alla quantità del cibo assunto, venga associato l’esercizio fisico – che incide sui meccanismi infiammatori e sul sistema immunitario – e la rinuncia al fumo, il maggiore fattore di rischio responsabile di circa il 90% dei tumori polmonari e di molti altri tipi di cancro e malattie”, ha dichiarato il presidente di AIRC Veneto e Trentino Alto Adige, Antonio Maria Cartolari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donazione

Con una donazione di 10 euro riceveremo una shopper con 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia, che contengono il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di salute sono disponibili anche la focaccia all’arancia, creata in esclusiva per AIRC dallo chef Giancarlo Perbellini, la marmellata d’arancia e il miele millefiori.

Oggi sappiamo che il cibo che consumiamo può influire sulla nostra salute ed esserne un prezioso alleato se, oltre a mangiare in modo sano ed equilibrato, riduciamo fattori di rischio come la sedentarietà, l’obesità e soprattutto il fumo di sigaretta che causa l’85-90% dei tumori polmonari.

Sabato cerchiamo le Arance di Fondazione AIRC nelle piazze delle nostre città: proteggiamo la nostra salute e diamo nuova forza alla ricerca sul cancro.

Dove trovare le arance della salute AIRC?

Per trovare le Arance della Salute andate su https://www.arancedellasalute.it/ #AranceDellaSalute

A Padova

Sabato 29 gennaio 2022???

Ponte di Brenta - Via Riccardo Bajardi, 5 Centro La Corte Mortise Ponte Di Brenta;

Battaglia Terme - Piazza Libertà (distribuzione In Occasione Del Mercato) Battaglia Terme;

Bojon - Davanti Alla Banca Annia Bojon.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022???

Padova - Via Roma;

Padova - Piazza Duomo;

Padova - Via Altinate (angolo Via Zabarella);

Padova - Piazza Garibaldi (lato Via San Fermo , Pressi Negozio Louis Vuitton);

Padova - Prato Della Valle (angolo Via Umberto);

Padova - Piazza S. Croce;

Padova - Piazza Cuoco (zona Guizza);

Albignasego - c/o Centro Commerciale Ipercity Albignasego;

Ponte di Brenta - Chiesa Parrocchiale Torre Ponte Di Brenta?;

Ponte di Brenta - Piazza Barbato (vicino Edicola) Ponte Di Brenta?;

Noventa Padovana - Via Roma (lato Opposto Alla Chiesa Parrocchiale) Noventa Padovana;

Villatora di Saonara - Piazzale Ss Simone e Giuda Apostoli Villatora? Saonara;

Limena - Via Roma (a Fianco Dell’Edicola) Limena;

Vaccarino - Davanti Alla Chiesa Parrocchiale Vaccarino ?Piazzola Sul Brenta;

Piazzola Sul Brenta - Piazza P. Camerini Piazzola Sul Brenta;

Piazzola Sul Brenta - Davanti Al Duomo Piazzola Sul Brenta;

Domenica 30 gennaio 2022??? ?

Battaglia Terme - Davanti Alla Chiesa (via Colli Euganei 7) Battaglia Terme.

Foto articolo e video da comunicato stampa e da https://www.facebook.com/AIRC.it/photos/a.10151430879955576/10165853799230576