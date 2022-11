A Montegrotto "Una mattina con i baffi", sport per tutta la famiglia per sensibilizzare alla prevenzione oncologica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/799194621308616/

Una mattinata di sport per tutta la famiglia, per sensibilizzare alla prevenzione oncologica durante il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili.

8: ritrovo partecipanti in Piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme

8.30: partenza dell’anello dei colli (66 km prevalentemente pianeggiante) con possibilità di essere accompagnati dalla guida della Cooperativa A perdifiato. (durata: 4 ore, con due soste, andatura poco superiore a 20km/h)

9: escursione a piedi guidata fra il Monte Alto e Villa Draghi, adatta a tutti. (durata: 3 ore)

12.30: ritrovo finale in piazza Primo Maggio con tutti i partecipanti.

La Cooperativa A perdifiato metterà a disposizione per l'iniziativa due guide e 25 city bike, prenotabili fino ad esaurimento, entro venerdì 4 novembre ai contatti info@aperdifiato.com - 333 6549391

Per tutta la mattinata sarà presente l'info point LILT per fornire tutte le informazioni necessarie e per raccogliere donazioni per sostenere le visite urologiche gratuite messe a disposizione per tutto il mese di novembre.

