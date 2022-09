Biciclettata in rosa per la Lilt, informazione e prevenzione a Montegrotto Terme

Ritorna a Montegrotto Terme l’appuntamento con la «Biciclettata in rosa» dedicata alla promozione della conoscenza e prevenzione del tumore al seno. La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa A Perdifiato con l'associazione Lilt, e il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Montegrotto Terme è per domenica 2 ottobre.

Il programma prevede alle 9 il ritrovo in piazza Roma, di fronte al Municipio, seguirà la consegna ai partecipanti delle spillette con il nastro rosa e l'allestimento delle bici.

Alle 9.30 si partirà per la partenza per la passeggiata in bici, per rientrare alle 11 al punto informativo dove si saranno i volontari della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) per un'attività divulgativa della prevenzione del tumore al seno.

Il tour in bici è gratuito e adatto a tutti.

La cooperativa A Perdifiato metterà a disposizione 25 city bike. Si possono prenotare, fino ad esaurimento, con una mail a info@aperdifiato.com oppure telefonando al 3336549391.

Info web

https://www.facebook.com/events/1140126263244776