Giornata per la prevenzione del tumore al seno a Selvazzano

Sabato 15 aprile dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza Guido Puchetti, di fronte alla sede municipale a Selvazzano Dentro, è in programma l’iniziativa proposta da WelfareCare dedicata alla prevenzione del tumore al seno. La Città di Selvazzano Dentro ha scelto di patrocinare ed ospitare l’iniziativa “Mammografia ed Ecografia Gratuita” che dà la possibilità a 50 donne del territorio comunale, non incluse nei programmi di screening dell’Ulss 6 Euganea, di effettuare gratuitamente un esame senologico, completo di referto, presso la clinica mobile WelfareCare.

«Un’importante opportunità per le nostre Concittadine – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – visto quanto crediamo nella prevenzione, soprattutto nel caso del tumore al seno, essendo sempre più numerose le donne che vengono colpite da questa tipologia di problematica. Inoltre, considerando che l’età delle donne a cui viene diagnosticato questo male si sta notevolmente abbassando, diventa essenziale offrire esami preventivi ad una fascia d’età più giovane di quella coperta dallo screening dell’Ulss, per arrivare a più donne possibili. Ringraziamo chi ha organizzato l’iniziativa e le aziende partner che hanno scelto di sostenerla, riconoscendone l’utilità sociale ed il grande aiuto che si può dare con questo gesto, anche nei confronti delle donne più giovani non ancora incluse nel programma di screening dell’Ulss».

I requisiti obbligatori per partecipare sono i seguenti: avere un'età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della visita, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, essere residenti nel Comune di Selvazzano Dentro, non essere già inserite nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità).

Le prenotazioni saranno disponibili a partire da oggi, venerdì 7 aprile 2023 nel sito welfarecare.org nella sezione prenota.

I posti sono limitati, consigliamo di accedere prima possibile.

In questa giornata tutta dedicata alla prevenzione del tumore al seno, insieme all'Associazione Volontà di Vivere di Padova, è previsto inoltre un incontro con il Dottor Carlo Alberto Giorgi, oncologo dello IOV Istituto Oncologico Veneto, dal titolo "Fatti vedere! La prevenzione del tumore al seno" che si terrà alle ore 11 in sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32.

«Ricordiamoci che prevenire, come dice il detto, è meglio che curare – conclude Michela Barbiero, consigliere incaricato agli eventi e manifestazioni – e permette di intercettare per tempo patologie spesso silenti, delle quali, a volte, ci si accorge troppo tardi. Per questo invito le Cittadine ad approfittare di questa importante opportunità che è un grande regalo alla Città di Selvazzano Dentro».

https://www.welfarecare.org/2023/04/07/un-nuovo-appuntamento-con-la-prevenzione-sabato-15-aprile-2023-selvazzano-dentro-pd/

https://www.welfarecare.org/prenota/

