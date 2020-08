Vendemmia: l'incontro online con le previsioni per il 2020

La “storica” iniziativa, giunta alla 46esima edizione è promossa da Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, d’intesa con Regione Veneto. Appuntamento giovedì 6 agosto alle ore 10 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessara iscrizione online.

Programma

Ore 10

Saluti e introduzione dei lavori

Alberto Negro – Commissario straordinario di Veneto Agricoltura

Giuseppe Pan - Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto

Ore 10.15

L’andamento meteorologico 2020 nel Veneto

Francesco Rech - ARPAV - Servizio Meteorologico

Ore 10.30

La vendemmia 2020 in Italia e non solo

Collegamenti con:

Piemonte - Michele Vigasio, Vignaioli Piemontesi

Lombardia - Lorenzo Craveri, ERSAF - Regione Lombardia

Emilia-Romagna - Giovanni Nigro, Centro Ricerche Produzioni Vegetali

Toscana - Paolo Storchi, Crea Viticoltura Arezzo

Puglia - Gianvito Masi, Crea Viticoltura Turi (Ba)

Sicilia – Antonio Sparacio, Istituto Regionale Vini e Oli della Sicilia

Francia - Gabriele Castelli, Federvini

Spagna - Jorge Jaramillo, giornalista

Ore 11.15

Annata 2020 e primi dati previsionali della vendemmia nel Veneto e Nord-Est

Diego Tomasi – CREA-VE Conegliano

Coordina

Renzo Michieletto, Veneto Agricoltura - Ufficio Stampa

Iscrizione obbligatoria? Su Eeventbrite

Gli iscritti riceveranno via mail entro il giorno precedente l’evento il link per il collegamento Zoom

Presentazione

Bastano pochi dati per comprendere l’importanza del settore vitivinicolo nel Veneto: nel 2019 sono stati ben 89.288 (+2,7%) gli ettari di superficie vitata che hanno prodotto 13,2 milioni di quintali di uva; sono stati invece 10,3 milioni gli ettolitri di vino prodotto, corrispondenti a circa il 20% della produzione italiana e al 3,5% di quella mondiale; il 78,3% del vino prodotto nella nostra Regione è di tipo Doc/Docg, con un altro 18% dato dagli Igt. Sempre nel 2019, il Veneto si è confermato all’apice in Italia per l’export di vino, visto che da solo rappresenta il 36% del valore del comparto; le esportazioni di vino veneto nel 2019 hanno raggiunto i 2,31 miliardi di euro, con un aumento del +3,2% rispetto al 2018.

E’ in questo contesto che si inserisce il focus sulle previsioni vendemmiali 2020 nel Veneto, secondo incontro del Trittico Vitivinicolo che, come è ormai tradizione, fornisce un quadro previsionale anche del restante Nord Est, delle altre principali Regioni viticole italiane, nonché di Francia e Spagna.

La “storica” iniziativa, giunta quest’anno alla 46^ edizione, promossa da Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, d’intesa con Regione Veneto, AVEPA, CREA-Viticoltura, ARPAV, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento, a causa delle restrizioni per Covid-19, si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.

I dati di previsione vendemmiale, acquisiti sul territorio dagli Uffici di AVEPA, Regione Friuli-Venezia Giulia e Province di Bolzano e Trento, nonché da una Rete di operatori in rappresentanza di Cantine e Consorzi delle diverse aree viticole venete, e le informazioni fornite dalle realtà vitivinicole extra-regionali, saranno illustrati e analizzati dal team di esperti promotori dell’incontro.

Info

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura - Ufficio Stampa

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293716 – Fax 049.8293815

E-mail: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org

