Padova Pride Village, ferragosto e tutti gli eventi della settimana

Sarà una vera e propria maratona di Ferragosto quella che vedrà protagonista il Padova Pride Village, il più grande Festival LGBTQ+ italiano, in corso alla Fiera di Padova fino al 10 settembre. Per festeggiare la due giorni estiva per eccellenza, la kermesse rimarrà infatti aperta anche domenica 14 e lunedì 15 agosto, proponendo ai propri ospiti un fitto calendario di eventi che spaziano dal teatro alla musica e al divertimento.

Vincenzo de Lucia: “Attenti alle donne!”

Mercoledì 10 agosto

Il festival riaprirà i cancelli mercoledì 10 agosto con il teatro, ospitando Vincenzo De Lucia, il female impersonator italiano per eccellenza, che arriva al Village con un messaggio molto chiaro: “Attenti alle donne!”. Sarà, in realtà, un viaggio nell’universo femminile all’insegna dell’intrattenimento brillante e del divertimento, in cui l’attore - premio “Alighiero Noschese” come migliore imitatore e trasformista campano, e presenza fissa in programmi di successo come “Made in sud” e “Stasera tutto è possibile” fino alle incursioni a “Domenica In” – porterà sul palco le sue impersonificazioni più amate: Mara Venier, Ornella Vanoni, Maria De Filippi, Barbara D'Urso, Franca Leosini e molte altre ancora.

La serata si concluderà sulla pista esterna con Ovren DJ, specializzato in EDM, Progressive House ed Electro House.

[Ingresso 7 euro dalle 19.30 alle 23.30, gratuito dalle 23.30 alle 02]

Le sfide del Village e la musica di Iuri

Giovedì 11 agosto

Il giovedì sera targato Padova Pride Village sarà una serata di sfide tra i “Villeggianti”. Dopo l’Aperiradio, appuntamento tra musica e gossip condotto da Giusva speaker di Radio Wow e vocalist tra i più richiesti del momento, e Lorenzo Bosio, direttore artistico del Village, gli ospiti del Festival saranno chiamati a mettersi alla prova con “Piazza Village”, talent all’insegna del divertimento per scoprire nuovi cantanti, entertainer o semplicemente abili giocatori.

In attesa di invadere il dance floor, che vedrà alla consolle Iuri DJ, da molti anni al timone dei club più popolari del Nord Italia, si potrà inoltre scegliere tra sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potranno scegliere tra cucina fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 3 euro dalle 21 alle 2]

Dalla Romagna arriva il Tunga Party

Venerdì 12 agosto

Venerdì 12 agosto comincia il countdown per quello che si preannuncia il lungo fine settimana più bollente, non solo meteorologicamente, dell’estate padovana. Atteso per la serata il party organizzato dal Festival insieme al Tunga, realtà romagnola nota per i suoi spettacoli di danza moderna, contemporanea, street jazz, vogueing, hip hop, giocoleria, ginnastica artistica, teatro, il tutto amplificato da coreografie spettacolari.

Fino alle quattro del mattino si balla nel Palaclub con la musica di Effe.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 4]

Padova Pride Village meets Cassero. Il DJ set di Mads DJ

Sabato 13 agosto

La festa continua anche sabato 13 agosto con la collaborazione del Cassero di Bologna che al Padova Pride Village porterà Dj Chang e Mc Nill direttamente dal “Pussi Galore”. Difficile definire il loro stile musicale che spazia dal funky agli anni 80, da i La Femme a Miss Keta, da Madonna a Nada. Special guest sul palco la performer eclettica e cantante Valentina Bergo, che grazie alla sua voce ha calcato i palchi italiani ed internazionali.

Non sarà da meno l’offerta del Palaclub che ospiterà Mads, DJ che ha fatto della continua sperimentazione il suo cavallo di battaglia. Puntando su un sound fresco e di impatto, alla consolle ama le sonorità contaminate che variano dall’house alla commerciale

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa]

Al Padova Pride Village le Karma B, le dive con qualcosa in più

Domenica 14 agosto

Ed eccoci al gran finale della settimana di Ferragosto, che il Padova Pride Village intende festeggiare a dovere rimanendo aperto anche domenica 14 e lunedì 15.

Da non mancare, domenica, lo show “Le Dive Con Qualcosa In Più” che vedrà tornare al Festival lo straordinario duo delle Karma B, conosciute per le loro performance e apparizioni tv scenograficamente sfavillanti e artisticamente di alto livello, tanto da essere scelte da Immanuel Casto per il lancio del suo ultimo singolo “Piena”.

Quello che proporranno sarà un live show unico e spregiudicato, colmo di musica, teatro e divertissement. Dai grandi classici della musica pop a nuovi brani inediti presentati in anteprima dal vivo, le dive stupiranno il pubblico con quel qualcosa in più.

Si proseguirà poi nella pista estera con la disco pop di Daniel.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 5 euro dalle 21 alle 2]

Lo schiuma party di Ferragosto

Lunedì 15 agosto

La serata del 15 agosto sarà all’insegna delle bolle dello schiuma party di Ferragosto, organizzato quest’anno con Trash & Chic e diventato uno degli appuntamenti fissi e attesi a partire fin dalla prima edizione del Festival.

Ad accompagnare il pubblico tra i getti di schiuma colorati ci sarà tutta l’animazione del Padova Pride Village, che quest’anno è composto da oltre venti performer e artisti. Si confermano le presenze storiche dell’animazione: Giusva, L.E.O., Miss Linda, nel cast del Village fin dalla prima edizione, Ruby, Mizzy Collant, Yvonne O’Neill, Luquisha Lubamba, Krystian, Nicola Simionato, Lorenzo Pezzotti, Donna Sofia, Stella Miss Bianchi e Crystal Versace.

La colonna sonora sarà firmata da Fedeejay con un repertorio che spazia dal pop, all'EDM e all’house e da Matthew Wonderbratz, Dj del duo BarbieTurici, che, in attività da febbraio 2011, ha collaborato con le più importanti realtà LGBT italiane.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 2]

Informazioni

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20 alle 8).

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all'ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione "prevendita saltafila" online all’indirizzo:

https://www.ticketmaster.it/artist/padova-pride-village-biglietti/1133393

Grazie all'accordo con Aps Holding, è disponibile per il pubblico del Village il parcheggio di via Goldoni a costo agevolato: Biglietto a serata (dalle 18 alle 6): 2,50 euro; Abbonamento per tutta la durata del Festival, dalle 18 alle 6, 25 euro

https://abbonamenti.parcheggipadova.it/SmartPark/

Per informazioni

https://www.padovapridevillage.it/

