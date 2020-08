Show & dance al Pride Village nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto Jo Squillo

La settimana di Ferragosto al Pride Village si preannuncia ricca di musica e divertimento. Per festeggiare le notti estive per antonomasia, Il Festival LGBT+ più grande d’Italia, ha organizzato alla Fiera di Padova, a partire da mercoledì 12 agosto, quattro serate incredibili con musica live, spettacoli e Dj set. Da non perdere, sabato 15 agosto, il live e Dj set con Jo Squillo.

Mercoledì 12 agosto

La settimana comincia mercoledì 12 agosto con un omaggio alla regina della musica pop, icona gay per eccellenza e mai spodestata dal trono: Madonna. Sul palco del Pride Village saliranno infatti gli Into the groove, che proporranno dal vivo i maggiori successi della trentennale carriera della cantante. Capitanata da Roberta Torresi, nota come sosia di Madonna per le sue diverse apparizioni televisive, la band, con outfit, coreografie e nuovi arrangiamenti elettronici, daranno vita ad uno show moderno ed originale al tempo stesso. L’impatto visivo verrà esaltato dall’uso di backdrops perfettamente sincronizzati con la musica e creati ad hoc per ogni singola canzone. Si prosegue poi in area disco con una coppia di virtuosi della consolle: David Jay e Thomas Deil, Dj che riesce a portare innovazione e unicità in ogni traccia, mescolando hard trap, psytrance e dubstep con elementi più classici come voci e dinamiche da club. [Ingresso gratuito dalle 19 alle 21, 3 euro dalle 21].

Giovedì 13 agosto

Giusto il tempo di riprendere fiato ed ecco che giovedì 13 agosto si ritorna a ballare con il sound inconfondibile di Raul De La Renta, colonna sonora della movida bolognese e dei più importanti club italiani. I cancelli si apriranno come di consueto alle 19 con le hit musicali di Radio Wow, che accompagneranno gli ospiti durante l’aperitivo e la cena nei quattro bar e nei ristoranti a disposizione nel boulevard della kermesse. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21].

Venerdì 14 agosto

Simpatia, audacia, tacchi mozzafiato e glitter a profusione daranno il via alla serata di venerdì 14 agosto. Il palco centrale del festival ospiterà infatti il “Friday Drag show”, spettacolo drag che vedrà protagoniste le star del Pride Village. On air in prima serata il flusso musicale di Radio Wow, media partner del Festival che, grazie ad uno studio mobile progettato ad hoc e con la presenza della squadra di speaker diretti da Stefano Mattara, dalle 21 alle 22, trasmetterà in diretta anche sulle frequenze FM dell’emittente del gruppo Sphera Holding. In conduzione Giusva Iannitelli, uno dei volti più noti del Pride Village e di importanti eventi LGBT italiani. Le redini della disco saranno invece in mano a Mattia Matthew DJ. Iniziando quasi per scherzo, in pochi anni ha calcato le più grandi consolle LGBT italiane. Attualmente, dopo aver suonato per numerosi locali e staff italiani, ha la residenza come DJ presso il RED e collabora con alcune realtà di Milano, della Toscana e della Sicilia. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21].

Sabato 15 agosto

Durante il lockdown ha fatto ballare l’Italia intera con i suoi sfrenati Dj Set in diretta su Instagram. Ora che non è più confinata “In The House”, il Pride Village avrà il piacere di ospitarla, per un live e un dj set sul proprio palco sabato 15 agosto: Jo Squillo.

Un passato da punk rocker, nota al grande pubblico per la sua carriera musicale e televisiva negli anni ‘80 e ‘90, l’artista, oltre a sfornare hit di successo – memorabile la sua “Siamo donne” cantata a Sanremo in coppia con Sabrina Salerno - ha condotto numerosi programmi musicali e d’intrattenimento. Arrivando a dirigere un proprio canale satellitare, confluito poi in “Class TV Moda”, in cui vengono trasmesse per tutto il giorno sfilate, interviste, eventi e reportage dalle capitali della moda a cui la cantante prende parte. Negli anni ha, inoltre, assunto l’importante ruolo di portavoce della battaglia contro la violenza sulle donne, diventando un simbolo della lotta al maschilismo. La serata proseguirà poi in area disco con il “Tunga party”, serata gay-friendly della Riviera Romagnola con animazione, gogo boys e dj di fama internazionale. In consolle: Matty P dal Red di Bologna e la techno and tech house di Kevin Gallo e Vetrano. [Ingresso gratuito dalle 19 alle 21, 10 euro dalle 21].

La sicurezza

Il Padova Pride Village ha elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. Anche l’ingresso all’area della discoteca sarà contingentato e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Oltre agli uomini della security, l’organizzazione ha coinvolto quest’anno un gruppo di volontarie e volontari che aiuteranno il pubblico ad attenersi al comportamento corretto. Nelle serate di maggiore affluenza sarà presente la Croce Bianca di Vicenza. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIII edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

