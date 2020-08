Da Jovanotti a Elton John: gli eventi della settimana al Pride Village

Il Festival LGBT più grande d’Italia prosegue la propria stagione estiva rendendo omaggio a due big della canzone italiana e internazionale. Mercoledì 19 sul palco esterno live della Jovaband, tribute band dedicata a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Venerdì 21 agosto special guest al Festival C.J. Marvin con il suo “The Elton Show”, celebrazione dei grandi successi di Elton John. Per tutta la settimana, dal mercoledì al sabato, intrattenimento musicale con Radio Wow, show, animazione e una live selection con DJ che accompagnerà gli ospiti del Village dall’aperitivo al dopo cena.

Mercoledì 19 agosto

Trascorso il fine settimana più caldo dell’estate, il Pride Village riparte alla Fiera di Padova mercoledì 19 agosto con una settimana dedicata alla musica live con due concerti, mercoledì e venerdì, che renderanno omaggio a due artisti iconici della musica italiana e internazionale: Jovanotti e Elton John.

Appuntamento quindi a mercoledì 19 agosto quando, dopo l’intrattenimento musicale di Radio Wow, media partner del Festival, salirà sul palco esterno la Jovaband per un tributo ad uno degli artisti italiani più amati: Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantante Paolo Masi, incredibilmente somigliante al “Jova” nazionale, con Fabio Serni alla batteria, Vincenzo Mannucci al basso, Andrea Anichini alla chitarra e Leonardo Catani alle tastiere daranno vita ad un concerto dal ritmo serrato che includerà i pezzi più noti dell’artista. La music selection della serata sarà poi affidata a Mike Moore.

Venerdì 21 agosto

La musica live sarà protagonista al Festival anche venerdì 21 agosto con The Elton Show, una celebrazione dei grandi successi di Elton John interpretata dal cantante-compositore di fama internazionale C.J. Marvin. Vestendo costumi sfarzosi e suonando il piano dal vivo, Marvin ripercorrerà quattro decadi di musica inconfondibile presentando i più grandi successi di Elton John dagli anni ‘70 ad oggi: dall’intramontabile Your Song a rock hits come Saturday Night’s Alright For Fighting, passando per I’m Still Standing e Can You Feel The Love Tonight? fino alle recenti melodie dell’album The Captain & the Kid.

Giovedì 20 e sabato 22 agosto

Giovedì 20 e sabato 22 agosto saranno le serate ideali da trascorrere in compagnia al Pride Village grazie alla scelta di bar e ristoranti presenti al Festival. I “villeggianti” avranno disposizione una pizzeria, due ristoranti e una paninoteca. Per l’aperitivo e il dopo cena potrà scegliere tra quattro bar e una caffetteria. A partire dalle 19, orario di apertura dei cancelli, il pubblico sarà accolto dal flusso musicale di Radio Wow che quest’anno trasmetterà non solo all’interno del Boulevard ma, grazie ad uno studio mobile progettato ad hoc e con la presenza della squadra di speaker diretti da Stefano Mattara, anche sulle frequenze FM dell’emittente del gruppo Sphera Holding. In conduzione lo speaker Giusva Iannitelli con ospiti a sorpresa. Nel corso della serata, la musica si alternerà agli show, ideati dal direttore artistico Lorenzo Bosio, che vedranno impegnata l’animazione al completo accompagnata dalla music selection dei Dj che rendono inimitabili le notti del Festival.

Ingresso gratuito dalle 19 alle 21; poi 3 euro dal mercoledì al venerdì; sabato 5 euro.

La sicurezza

Il Padova Pride Village ha elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. Anche l’ingresso all’area della discoteca sarà contingentato e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Oltre agli uomini della security, l’organizzazione ha coinvolto quest’anno un gruppo di volontarie e volontari che aiuteranno il pubblico ad attenersi al comportamento corretto. Nelle serate di maggiore affluenza sarà presente la Croce Bianca di Vicenza. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIII edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

Per informazioni e prevendite