Padova Pride Village, il programma della settimana tra musica, divertimento e socialità

Nuova settimana per il Padova Pride Village con musica, divertimento e socialità. Di seguito tutto il programma da mercoledì 5 a sabato 8 agosto.

Mercoledì 5 agosto

120 minuti di musica non stop e interamente dal vivo dai più grandi successi degli anni ’80 alle ultime hit del momento. Questa è la promessa dei Keller, che mercoledì 5 agosto apriranno la settimana del Pride Village alla Fiera di Padova con il loro Disco Dance Live Show. Nati nel 2006 da un’amicizia e una passione in comune per la musica, il gruppo acquista le sue sembianze definitive nel 2011. Da quel momento prende il via una serie interminabile di concerti, ricchi di energia accompagnati da proiezioni video e outfit accattivanti. A partire dal 2013 la band comincia a comporre e a portare nei palchi di tutta Italia anche la propria produzione musicale originale, culminata nel 2016 con l’uscita di “OFF/ON”, il loro primo lavoro discografico. Il gruppo attualmente collabora con l’etichetta discografica “Miraloop Records” di Bologna. La serata proseguirà poi nell’area disco con il pop "LGBT" di Stefano Radda, DJ che, dall’età di 17 anni, suona e collabora con locali e organizzatori di eventi di fama nazionale. [Ingresso gratuito dalle 19 alle 21, 3 euro dalle 21].

Giovedì 6 agosto

Giovedì 6 agosto i cancelli si apriranno alle 19 con l’accompagnamento musicale di Radio Wow. I “villeggianti” avranno disposizione una pizzeria, due ristoranti e una paninoteca. Per l’aperitivo e il dopo cena potrà scegliere tra quattro bar e una caffetteria.Gli amanti del dancefloor non rimarranno delusi grazie ai virtuosismi di Matty P, che arriva alla kermesse patavina direttamente dal Red di Bologna. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21].

Venerdì 7 agosto

La festa al Pride Village riprenderà venerdì 7 agosto a partire dall’ora dell’aperitivo con il flusso musicale di Radio Wow, media partner del Festival che, grazie ad uno studio mobile progettato ad hoc e con la presenza della squadra di speaker diretti da Stefano Mattara, dalle 21 alle 22, trasmetterà in diretta anche sulle frequenze FM dell’emittente del gruppo Sphera Holding. On air questa settimana Francesca Toffanin e Giusva Iannitelli, uno dei volti più noti del Pride Village e di importanti eventi LGBT italiani. Nella notte l’animazione metterà il turbo per a festa organizzata con lo staff dell’Unicorn, realtà LGBT+ padovana di grande successo. La colonna sonora del party la scriverà Wonderbratz, poliedrico DJ che vanta collaborazioni con le più importanti realtà LGBT emiliano romagnole e venete. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21].

Sabato 8 agosto

Si può ridere della morte? Sabato sera il Pride Village lo chiederà a Riccardo Pirrone, social media strategist di Taffo Funeral Services, l’agenzia funebre che è riuscita a catturare grande attenzione sui social e persino a creare un’enorme community di fan, grazie a una strategia di comunicazione controcorrente basata sul black humor. Intervistato da Lorenzo Bosio, direttore artistico del Village, Pirrone presenterà il volume “TAFFO. Ironia della morte” (Baldini + Castoldi 2020) in cui racconta come è nato il successo di Taffo e come si combattono e sovvertono i tabù. Rischiando come un trapezista in un circo, Riccardo Pirrone svelerà con coraggio i segreti della sua comunicazione. Perché in amore e in pubblicità non bisogna aver paura dei salti mortali. Di fronte alla morte, oltretutto, riderne è l’unico modo per uscirne vivi. Protagonista del dance floor sarà Mads, che da anni lascia il suo inconfondibile segno nei locali italiani che dettano legge sul panorama musicale del clubbing. Mads non è solo un dj, è anche un producer nuovo, fresco, dalle sonorità ricercate e dinamiche. Co-founder di Dissonant, innovativa fusion di dj set e archi, si è esibito in tutta Europa per fashion brand internazionali. [Ingresso gratuito dalle 19 alle 21, 10 euro dalle 21].

La sicurezza

Il Padova Pride Village ha elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. Anche l’ingresso all’area della discoteca sarà contingentato e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Oltre agli uomini della security, l’organizzazione ha coinvolto quest’anno un gruppo di volontarie e volontari che aiuteranno il pubblico ad attenersi al comportamento corretto. Nelle serate di maggiore affluenza sarà presente la Croce Bianca di Vicenza. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIII edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

