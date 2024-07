Pride Village Virgo con il live di Paola e Chiara e Big Mama, ma non solo...

Pride Village Virgo con il live di Paola e Chiara e Big Mama i

sabato 20 luglio a Padova, per celebrare “Virgo Beauty on Stage”

Conduzione di Beppe Convertini , volto di Rai 1 e la partecipazione speciale di Valeria Marini, icona di glamour e una delle personalità più amate del paese.

Dettagli

Quella di sabato 20 luglio sarà una data da ricordare al Pride Village Virgo con Virgo “Beauty on Stage”, un evento spettacolare presentato da Beppe Convertini e organizzato dal Festival in collaborazione con Rtl 102,5: un inno all’amore libero e all’inclusività, valori che si sposano perfettamente con la filosofia di Virgo Cosmetics, leader nel settore del make-up, main sponsor della XVII Edizione del Festival LGBTQIA+ più grande d’Italia che si svolge dal 7 giugno al 7 settembre.

“Beauty on Stage” sarà per il Pride Village Virgo a Padova un evento di grande rilevanza, e il coinvolgimento di Virgo Cosmetics aggiungerà un tocco di raffinatezza e bellezza in più all’intera manifestazione. Il Direttore Creativo di Virgo Cosmetics, Lorenzo Marchetti, ha, infatti, curato ogni dettaglio della serata, invitando ospiti di eccezione che hanno portato il loro talento e la loro esperienza al centro della scena.

La serata del 20 luglio vedrà, infatti, esibirsi artisti di primo piano:

Big Mama, rapper e cantautrice italiana, che ha conquistato il pubblico con la sua canzone “La rabbia non ti basta” e il suo album “Sangue”, è diventata simbolo di pace e uguaglianza, tenendo anche un discorso all’ONU.

Paola e Chiara, icone della musica italiana e da sempre sensibili ai temi dell’inclusività, si esibiranno portando i loro successi sul palco del Pride Village Virgo.

L’unione tra Virgo Cosmetics e il Pride Village Virgo celebra non solo la bellezza interiore, ma anche quella esteriore, in tutte le sue forme. Durante Beauty on Stage, che possiamo apprezzare anche ogni lunedì in prima serata su Canale 5 nel programma Battiti Live, i make-up artist di Virgo saranno a disposizione per creare look unici e personalizzati, esaltando la bellezza naturale degli ospiti e dei cantanti.

La filosofia di Virgo Cosmetics si basa sulla bellezza inclusiva e autentica. Il marchio, nato dalla passione e dalla creatività di Lorenzo Marchetti, offre formule innovative e ingredienti di alta qualità, adatti a tutti i tipi di pelle e incarnato.

Il Pride Village Virgo è una festa dell’amore libero e della diversità, valori che Virgo Cosmetics sostiene con orgoglio. La partecipazione del brand a eventi di prestigio come il FutureHits e il Battiti Live dimostra l’impegno di Virgo a celebrare la bellezza e la creatività. La presenza del brand in eventi di spicco, come Radio Bruno Estate e la premiazione dei Ciak d’Oro Serie Tv 2024, conferma la sua posizione di protagonista nel panorama cosmetico e dello spettacolo.

Ingresso

sabato20 luglio dalle 19 alle 04

Ingresso19 – 21 GRATUITO (9 euro per accesso Ball)

21 – 23:30 9 euro

23:30 – 04 18 euro (drink incluso)

PREVENDITA SALTAFILA

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut,bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

