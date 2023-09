Grande finale al Pride Village Virgo con Rosa Chemical e Baby Marcelo

Giunge alla conclusione sabato 9 settembre la XVI Edizione del Pride Village Virgo il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, che dal 9 giugno ha portato alla Fiera di Padova gli spettacoli e gli artisti più famosi e talentuosi del panorama nazionale e internazionale.

Per festeggiare alla grande la fine dell’estate, il Festival ha voluto organizzare una party di chiusura con un ospite d’eccezione e un dj, la cui bravura alla consolle è nota a livello mondiale.

In collaborazione con il Future Vintage Festival, festival del lifestyle sulla street culture e le tendenze contemporanee, il Village ospiterà infatti Rosa Chemical, artista poliedrico e rapper torinese con influenze che spaziano dall’hip hop fino all’elettronica. Rivelazione della Settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con Made in Italy, il cantante nei suoi brani parla in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù, lanciando un messaggio di libertà che, con strofe accattivanti, un ritmo dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

La festa che chiuderà l’estate padovana proseguirà con tutta l’animazione nei due dancefloor. DJ Dee e Matthew Wonderbratz sul Boulevard.

Alla consolle del Palaclub, si esibiranno Dorigo, uno dei più quotati celebrity dj italiani e Baby Marcelo, direttamente da La TROYA, il party più bello e trasgressivo di tutta Ibiza. L’artista ha studiato come attore e ballerino a Roma. Prima di buttarsi in discoteca ha lavorato per diversi anni in teatro classico e sperimentale. Questa esperienza gli ha permesso di impersonare migliaia di immagini di se stesso. Si è esibito come mino e trapezista in diversi spettacoli in tutta Europa per Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini e Lindsay Kemp. Baby Marcelo ha partecipato e cantato in diversi concerti lirici gregoriani e musica polifonica del Teatro dell’Opera di Roma. Ha lavorato come coreografo e attore di primo piano in un video-clip musicale per un progetto di Virgin Records UK. Ora Baby Marcelo è in giro per il mondo come Troya Ibiza.

[Ingresso 20 euro dalle 19 alle 4]

Il Pride Village Virgo

La XVI edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano Cosmetics. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Suomy, Onova, Acualita, Doreca, Red Bull, Campari, P31 e Coca-Cola, per il quinto anno consecutivo tra i sostenitori del Pride Village e quest’anno dell'Associazione SAT PINK Verona e Padova che sostiene con servizi psicologici, legali e medici le persone in transizione.

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, saltando la coda alle casse e accedendo al Parterre VIP sottopalco.

Per informazioni e programma completo

https://www.pridevillage.it/serate/09-09-grande-chiusura

Foto articolo da comunicato stampa