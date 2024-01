Fatto prigioniero dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, Efren Scolari si racconta al MuCE di Galzignano

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci organizza una serata dedicata a un testimone della Seconda Guerra Mondiale: Efren Scolari, centenario calzolaio di Grantorto, fatto prigioniero dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale

Una storia unica si affaccia al MuCE - Museo dei Colli Euganei di Galzignano Terme

domenica 21 gennaio 2024 alle 16.30 – ad accesso libero e gratuito

nelle giornate dedicate al ricordo di uno dei periodi più bui della storia contemporanea.

Nell’auditorium del polo museale l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – sezione di Valsanzibio organizza una serata dedicata a un reduce della Seconda Guerra Mondiale, Efren Scolari.

Efren Scolari, calzolaio di Grantorto, piccolo paese della provincia di Padova, ha in sé una storia incredibile: centenario, dedito all’artigianato delle calzature da tutta la vita, ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu preso prigioniero dai nazisti.

La sua vicenda sarà oggetto di un vero e proprio filò, un percorso fatto di parole, racconti, curiosità e domande, che unirà il pubblico e i giovani delle scuole di Galzignano Terme ai figli del centenario, che saranno presenti in sala, portando la voce del padre che ancora vive e lavora a Grantorto, costruendo un evento che non vuole essere la semplice riproposizione di un ricordo, unico e prezioso, ma anche materia di riflessione e azione per le generazioni future.

È una storia di prigionia e riscatto, connesse a uomini che si videro privare della libertà durante la guerra.

Accanto a lui saranno anche la dott.ssa Lisa Bregantin, storica che si occupa da anni della Storia della Resistenza e il Complesso strumentale Città di Galzignano Terme, perché la musica aiuti nella riflessione e raccolga in sé le emozioni di un momento unico.

Giornate dedicate al ricordo

Per questo, l’esperienza non si limita al solo racconto riecheggiato dalla musica. Per due settimane, a partire da domenica 21 gennaio fino a sabato 3 febbraio, sarà possibile inoltre visitare e scoprire entro le sale museali, proprio da domenica, “Auschwitz. La verità rende liberi”, una mostra fotografica dedicata alla memoria, a cura di Giancarlo Soncin e Elisa Mortin.

Gli artisti, che vivono e lavorano tra Este e Monselice, hanno fatto di questo tema una vera ragione di vita, un percorso che l’ha portato ad entrare ad Auschwitz per cercare negli scatti tra luce e ombra il racconto di quello che fu perché mostrare la vita passata possa aiutare ad essere di insegnamento per il futuro.

«L’esperienza portata al pubblico dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è tanto preziosa, quanto questa storia è fragile e non è distante da noi. Durante la Seconda Guerra Mondiale anche Galzignano Terme fu interessata dalle vicende raccontate quest’oggi. Alcuni concittadini furono presi prigionieri e portati nei campi di lavoro, a Vallarega (Luvigliano di Torreglia) alcuni furono uccisi per rappresaglia. Appena oltre il Colle, nella villa Contarini Giovannelli Venier era un campo di concentramento, nel luogo che oggi è il Museo della Shoah. Riscoprire questi momenti è ritrovare un pezzetto della nostra storia» dice Riccardo Masin, sindaco di Galzignano Terme.

«Sono gli ultimi momenti in cui raccogliere queste testimonianze. Stiamo lavorando insieme, tra comunità, associazioni e amministrazione, per riscoprire la storia di questo periodo complesso. Domenica saranno compresenti per questo il Complesso strumentale Città di Galzignano Terme e i filmati sono stati girati e montati anche con Dario Bolognesi, presidente della ProLoco. Tutti loro uniti attorno all’ANCR per iniziare un percorso, che intendiamo proseguire in un viaggio sui luoghi della prigionia e che vogliamo svolgere anche con mirate azioni di ricerca, per costruire insieme un percorso di crescita dell’attenzione e della sensibilità verso quello che è accaduto e non si deve ripetere più» dice Stefano Contarin, presidente della sezione di Valsanzibio dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

È una storia che quindi parte dal padovano e dai Colli Euganei che diviene universale, importante, unica.

