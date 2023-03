Giornata regionale per i Colli Veneti: moltissimi gli eventi anche sugli Euganei

Una data da segnare in agenda: è quella di domenica 26 marzo 2023, prima domenica di Primavera, in cui si celebrerà la seconda edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti.

Una festa che identifica nei primi giorni della stagione della rinascita la data dedicata ai territori collinari della regione, con la precisa volontà di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Tutto questo grazie alla nuova iniziativa voluta da Regione del Veneto che l’ha istituita ufficialmente con Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021, primo firmatario il Consigliere regionale Marco Zecchinato, ed è attuata dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto.

La seconda edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti è stata presentata oggi a Vicenza, presso la sede comunale di Palazzo Trissino.

«Siamo onorati di presentare a Vicenza la giornata regionale per i Colli Veneti – ha sottolineato Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza - un’occasione unica per mettere in luce il ricco patrimonio dei territori collinari, continua fonte di proposte non solo naturalistiche ma anche culturali, sportive ed enogastronomiche. Per questa seconda edizione sarà proprio la nostra piazza dei Signori ad ospitare, domenica 26 marzo, l’evento istituzionale dedicato alla giornata regionale. Dal cuore cittadino si darà il via, alla presenza delle autorità, all’iniziativa e ci saranno eventi su cultura, tradizioni e prodotti del nostro territorio. Saranno numerose, inoltre, le attività previste in tutta la Provincia, dai Colli Berici fino al centro cittadino. Non mancheranno passeggiate ed escursioni, eventi tra i borghi e la natura, nonché menu e degustazioni a base di piatti e vini tipici per valorizzare e soprattutto vivere insieme la ricchezza del nostro territorio».

«È una grande soddisfazione essere qui oggi, poiché la legge regionale per i Colli Veneti è la prima che ho promosso – ha proseguito Marco Zecchinato, Consigliere regionale - devo ringraziare l’Assessore Corazzari per l’opportunità, poiché questa legge accende un faro sui Colli Veneti, identificando 12 ambiti collinari in 4 diverse province – Padova, Treviso, Verona e Vicenza – che sono siti preziosi, ognuno con ambienti, culture e prodotti unici. Ringrazio anche Unpli Veneto, il braccio operativo della Regione del Veneto sul territorio nella valorizzazione di questa iniziativa che ha, come obiettivo, far divenire i Colli Veneti non solo un prodotto culturale ma anche un prodotto turistico con una speciale attenzione alla sostenibilità».

«Ringrazio la Regione del Veneto per la fiducia che ancora una volta ha riposto nelle Pro Loco – ha quindi evidenziato Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto - è importante sottolineare il grande interesse dimostrato dalle comunità per questa giornata, lo evidenziano i numeri con 65 eventi organizzati dai nostri volontari e quasi 240 appuntamenti realizzati da Comuni, associazioni locali, aziende del territorio, guide turistiche e molte altre realtà. Clou della giornata sarà l’appuntamento di Vicenza, in piazza dei Signori, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di tutte e 12 le aree collinari per dare una panoramica completa delle eccellenze offerte dai Colli Veneti. Alle ore 11, in particolare, ci sarà un momento istituzionale che vedrà anche la speciale partecipazione di Peppone di Linea Verde».

«Questa festa diffusa su tutte le aree collinari regionali - interviene l'assessore regionale a Cultura e Territorio Cristiano Corazzari - è un ottimo esempio di lavoro di squadra che punta a far scoprire una parte di Veneto da valorizzare e far conoscere. Siamo la prima regione per presenze turistiche e siamo un territorio così ricco di eccellenze che alcune perle, come le splendide realtà dei colli veneti, potrebbero rischiare di diluirsi. La vera identità del Veneto si scopre in questi luoghi. Si tratta di una iniziativa articolata - prosegue Corazzari - per la quale ringrazio l'impegno fondamentale di Unpli e Pro Loco territoriali. Un'iniziativa nella quale la Regione del Veneto crede e sulla quale quest’anno ha voluto sostenere con centomila euro. È l'inizio di una strada che proseguiremo in futuro».

E domenica 26 marzo saranno davvero numerosi gli eventi che animeranno le Colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. In programma visite guidate, aperture straordinarie di luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, spettacoli, incontri, mercatini, ma anche eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle are e coinvolte dal progetto, per un totale di oltre 300 modi diversi di festeggiare le aree collinari del Veneto.

In questa data si aprirà ufficialmente anche il secondo contest fotografico che intende promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della regione Veneto, coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed ama i Colli (regolamento sul sito https://www.unpliveneto.it/).

La volontà è dunque quella di dare vita ad un evento diffuso, creando un calendario unico di manifestazioni organizzate da Pro Loco, Comuni, Associazioni, operatori sociali ed economici dei territori interessati, allo scopo di diffondere la consapevolezza e coinvolgere le comunità alla promozione dei colli, delle loro tradizioni, del particolare contesto paesaggistico e naturale che li rende unici.

Tutte le iniziative in programma, infatti, sono volte a valorizzare la collina veneta, favorendo la conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, delle culture e delle tradizioni tipiche, oltre che promuoverne lo sviluppo sostenibile nell’ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari.

Elenco completo di tutti gli eventi: https://www.unpliveneto.it/2023/02/20/scopri-gli-eventi-dei-colli-veneti-per-provincia-2023/#1637061827730-cd5d16cd-8d70

I colli veneti

Colli Euganei

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani

Colline del Garda

Colline Moreniche

Colline della Valpolicella

Colline della Valpantena

Torricelle

Colline dell’est veronese

Colli Berici

Colline delle Prealpi Vicentine

Colline della Pedemontana

Gli appuntamenti sui Colli Euganei

ARQUÀ PETRARCA

Giornata musicale in borgo – visita

10-13 e 15-18 – Museo dei Pianoforti | Fondazione musicale Masiero e Centanin – Evento Gratuito – Prenotazione – obbligatoria info@fondazionemusicale.it 0498020656

Visita in Cantina con degustazinoe e ingresso omaggio alla Casa del Petrarca

10-14.30-16 – Vignalta – Evento a pagamento: euro 25 – Prenotazione obbligatoria via mail wineshop@vignalta.it o al telefono 0429777305

Pranzo: Nonna Amelia / Visite guidate: coltivatori di benessere

visite guidate ore 10.30-14.30-16.30 | pranzo ore 12.30 – Cantina Terra Felice, Clafe Lab, La casa del bosco – Evento a pagamento: 55 euro pranzo / visita guidata e degustazione 3 vini 15euro – Prenotazione Info@cantinaterrafelice.it – 3477025928

per il pranzo Obbligatoria entro giovedì 23/3

per la visita guidata obbligatoria entro sabato 25

Merenda ai Colli del Poeta

ore 11 – Frantoio Colli del Poeta – evento pagamento 18 euro – prenotazione obbligatoria: info@collidelpoeta.com | 04229 777357

Escursione tra il borgo di Arquà Petrarca e Monte Fasolo

ore 15 – Piazza San Marco | Marco Fusella – Hike&Trek – Evento a pagamento: 25 euro – Prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/3Fi7byf – hiketrek.gae@gmail.com WhatsApp: 3487513132

Giornata musicale in borgo – concerto

ore 16 – Villa Centanin | Fondazione musicale Masiero e Centanin – Evento Gratuito – Prenotazione obbligatoria info@fondazionemusicale.it 0498020656

BAONE

Curiamo i colli “Retaker”in azione

ore 9.30 – via Monte Gula – Retake Padova | Retake Rovigo – evento gratuito – iscrizione obbligatoria cliccando qui – rovigo@retake.org | 3666000676

Alla scoperta del Monte Cecilia

ore 15 – Piazza XXV Aprile | Pro Loco Baone e Pro Loco Monselice – Passeggiata gratuita, degustazione a pagamento – Prenotazione obbligatoria per la degustazione dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 al numero 042972380. In qualsiasi momento per whatsapp al 3515270213 e per email proloco.monselice@gmail.com

BATTAGLIA TERME

Festival delle passeggiate

Dall’Arzare al Piron – ORE: 8.15 – 12 PARTENZA: CENTRO V. BACHELET Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140 – Associazione La Vespa

Ai Confini del Mondo – ORE: 8 – 13 PARTENZA: PONTE DEI SCAINI Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140 – Associazione La Vespa

Battaglia e le sue Acque: acqua curativa, acqua navigabile, acqua produttrice di energia, acqua da bonificare, acqua per irrigare, acqua da bere – ORE: 8.30 – 12 PARTENZA : Piazza Don Marco Romano – Gruppo Escursionisti Per prenotazioni Bruno 3348740346

Passeggiata sull’acqua – ORE 9.30 – 12 PARTENZA : PONTE CAVALANTI Circolo Remiero El Bisato – Prenotazione obbligatoria a elbisato@gmail.com

Passeggiata con il “Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei” – Ore 10.15 – 12:30 – PARTENZA: Parco “Pietro d’Abano” (ex Inps) – Comune di Battaglia Terme Prenotazione obbligatoria a eventi.battagliaterme@gmail.com

In Gondola sui Colli Euganei

8-20 – Via Squero, 1 angolo Ponte Nuovo Via Roma via Monte Gula | Museo della Navigazione – Associazione TVB – Traditional Venetian Boats – Evento a pagamento: 50 euro per un giro in Gondola da 30 minuti (Gondola da 4 persone) – Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@museonavigazione.eu

Passeggiata sui Colli Euganei

ore 10 – viale degli Alpini | Treviso Incoming – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria trevisoincoming@gmail.com/ 335-7469006

La Primavera a Villa Selvatico, tra Botanica e Acque Termali Villa Selvatico – Giardino Termale

10 – 11.30 – 14 – 15.30 – 17 (visita guidata) | 10-18 (visita autonoma con audioguida) – Villa Selvatico – evento a pagamento: 13 euro visita guidata – 10 euro audioguida – prenotazione consigliata per la visita guidata: 353 446 0749 – info@villaselvaticoterme.it

Inaugurazione delle targhe del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei nel comune di Battaglia Terme

ore 10.15 – Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, Comune di Battaglia Terme – Evento gratuito. – Prenotazione consigliata via mail eventi.battagliaterme@gmail.com – In caso di maltempo: l’inaugurazione a piedi sarà sostituita da un incontro presso il Municipio di Battaglia Terme (Viale A. Volta, 4)

CERVARESE SANTA CROCE

I Colli Euganei: L’ambiente naturale e la storia

Venerdì 24 marzo 2023 – Ore 20,45 – via Montemerlo, 1 | Pro Loco Montemerlo – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria - proloco@montemerlo.it – Tel 0499903302 Cell.3405381060

Colazione in fattoria e tour degli animali – pranzo con le tipicità dei Colli Euganei

dalle 9 alle 12 e pranzo dalle 12.30 alle 15 – Agriturismo Biologico La Buona Terra – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria: info@buonaterrabio.it

I Colli Euganei: L’ambiente naturale e la storia

ore 14.30 – Via Roma, 315 | Pro Loco Montemerlo – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – proloco@montemerlo.it – Tel 0499903302 Cell.3405381060

CINTO EUGANEO

Camminata alle pendici del Venda

9 – 16 con pausa pranzo – via Roma, Fontanafredda | Sentieri e Sorrisi – Evento a pagamento euro 15 per l’escursione + quota pranzo in agriturismo – Prenotazione obbligatoria al 366 4210602 – sentieriesorrisi@gmail.com

Monte Fasolo: Visita e degustazione con escursione guidata

ore 9 – Enoteca Monte Fasolo, Guida Ambientale Escursionistica Hike&Trek – Evento a pagamento: 40 euro comprensivo di visita delle Cantine, degustazione guidata, ed escursione guidata della tenuta – Prenotazione obbligatoria – https://bit.ly/3mfvBBw – hiketrek.gae@gmail.com – WhatsApp:3487513132

Euganei, tra rocce e antichi mari

ore 11 e 15 – Museo Cava Bomba – evento gratuito – Prenotazione gradita – naturalmenteveneto@gmail.com

Faedo e la cucina del Venda

12.30-15 – Antichi Ulivi Agriturismo, Elisa Bandiera – Pranzo a tema colli: 30 euro – Prenotazione obbligatoria info@antichiulivi.it – 04291880507

ESTE

Escursione cicloturistica guidata “I mandorli in fiore”

ore 9.30 – Piazza Maggiore – Comune di Este, Cicloturismo Euganeo, Associazione Studio D, Scout Este Onlus, Incantica srl – evento a pagamento: euro 35 – prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.cicloturismoeuganeo.it/programma-tours-guidati/ - info@cicloturismoeuganeo.it / tel. 348 7441976.

I Colli Euganei nell’Antichità

ore 17.30 – Museo Nazionale Atestino – Comune di Este, Museo Nazionale Atestino – evento a pagamento (compreso nel biglietto d’ingresso): intero euro 5; Ridotto euro 2 per i cittadini dell’Unione Europea dai 18 ai 25 anni; gratuito per i cittadini dell’Unione Europea, di età inferiore ai 18 anni (visitatori con meno di 12 anni debbono essere accompagnati); famiglia: 4 euro per adulto – prenotazione non necessaria – drm-ven.museoeste@cultura.gov.it / tel. 0429 2085

Benvenuti in Villa

ore 10-19 – Villa Benvenuti – Comune di Este, Scout Este Onlus – Evento gratuito. – Prenotazione non necessaria. – info@scautesteonlus.org / tel. 347-7003889

Mastio, Torre Civica e area archeologica di Via S. Stefano – Monumenti cittadini aperti

ore 9-12 e 14-18 – Mastio, Torre Civica e area archeologica di Via S. Stefano – Comune di Este, Associazione Studio D – Evento gratuito. – Prenotazione non necessaria. – info@studiodarcheologia.it / tel 339 8555316 whatsapp 347 9941448

HABYLON: ALLA RICERCA DEI 3 GINGILLI

ore 10-18 – Giardini del Castello Carrarese di Este – Comune di Este, Incantica Srl, Great Escape Padova – Evento gratuito. – Prenotazione non necessaria. – ministerodellamagia@habylon.com / Whatsapp 351 001 5107

La riconquista del castello di Valbona

ore 14-18.30 – Piazza Castello, 4 a Lozzo Atestino | Pro Loco Este – Evento a pagamento: Quota adulti: 15 euro (bambini fino a 10 anni gratis), include l’escursione, la degustazione e la visita guidata al castello – Prenotazione obbligatoria compilando il modulo https://forms.gle/yy2fuKbhNKxAGEFK6 oppure telefonicamente 04293536 oppure via email a info@prolocoeste.it

GALZIGNANO

Sapori e saperi dei Colli Euganei

Comune di Galzignano Valsanzibio, Pro Loco Galzignano Valsanzibio – evento gratuito – prenotazione: info@museodeicollieuganei.it

sabato 25 marzo, ore 10.30 – laboratorio di lettura animata

sabato 25 marzo, ore 15 – visita al Museo dei Colli Euganei e percorso culturale in e-bike

sabato 25 marzo, ore 21 – celebrazioni per dino Durante, maestro a Galzignano e scrittore dei Colli

domenica 26 marzo, ore 9 – visita al Museo dei Colli Euganei e percorso naturalistico e trekking

domenica 26 marzo, ore 15-17 – laboratorio didattico

domenica 26 marzo, ore 15-19 – La natura in tavola, evento di piazza

Camminata e visita alla villa di Valsanzibio

9.30 – Villa di Galzignano Valsanzibio – ASD PASSI NEL SUONO – Evento a pagamento: 5 euro oltre al biglietto d’ingresso alla villa – Prenotazione obbligatoria Info@passinelsuono.it

Cammina Gusta Medita 2^ Edizione

ore 9.30 – 16 – dovemiporti – Evento a pagamento euro 30 – Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 25 marzo 2023 al link https://forms.gle/fy2LioMVKHHU8Xxj7 – info@dovemiporti.it cellulare/whatsapp 379-1676840

LOZZO ATESTINO

La riconquista del castello di Valbona

ore 14-18.30 – Piazza Castello, 4 | Pro Loco Este – Evento a pagamento: Quota adulti: 15 euro (bambini fino a 10 anni gratis), include l’escursione, la degustazione e la visita guidata al castello

Prenotazione Obbligatoria. Compilare il modulo https://forms.gle/yy2fuKbhNKxAGEFK6 oppure telefonicamente 04293536

Dal Castello al sacello

ore 14.45-18.30 – via Castello, 2 | Trekkin2thewild,Taverna Tre Leoni, Castello di Valbona – Evento a pagamento. Intero euro 15, Ridotto euro 10 – Obbligatoria prenotazione entro le ore 18 di Venerdì 24 Marzo – info@trekkin2thewild.com – 3492188652

MONSELICE

Visita al Castello di Monselice

9-10-11-15-16-17 – Castello di Monselice | Veneto Edifici Monumentali – Evento a pagamento: intero 10euro, ridotto 7euro, biglietto famiglia (n.2 adulti e 3 bambini sotto 14 anni) 20euro – Prenotazione presso la biglietteria del Castello di Monselice, al tel. 0429 72931, via e-mail info@castellodimonselice.it, o sul sito www.castellodimonselice.it

Cinti da mirabile corona

ore 9.30 domenica 26 marzo, 16 aprile e 21 maggio – Associazione Remiera Euganea – Evento a pagamento. – Prenotazioni via e-mail info@remieraeuganea.it o al tel. 3711840646

Visite guidate al Percorso Naturalistico del Colle della Rocca

10 e 16 – Castello di Monselice | Veneto Edifici Monumentali – Evento a pagamento: 4euro – Prenotazione presso la biglietteria del Castello di Monselice, al tel. 0429 72931, via e-mail info@castellodimonselice.it, o sul sito www.castellodimonselice.it

Visita Parco Cava delle More

primo pomeriggio – Parco Cava delle More | Az. Agr. Piazza di Zannini Marta – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria 335-325638

MONSELICE

Colori e Sapori di Primavera – Monselice e i suoi Colli

sabato 1 aprile – ore 15.30 – Piazza Mazzini | Pro Loco Monselice – Passeggiata gratuita, aperitivo a euro2. – Prenotazione non necessaria – proloco.monselice@gmail.com, 042972380, 3515270213

Colori e Sapori di Primavera – Alla scoperta del Mastio Federiciano

domenica 2 aprile – ore 10 e ore 16 – Piazza Mazzini | Pro Loco Monselice – ingresso al Mastio euro 4 Prenotazione obbligatoria al numero 0429 72931 negli orari 09-12 e 15-17. proloco.monselice@gmail.com, 042972380, 3515270213

MONTEGROTTO TERME

Passeggiata nel parco di Villa Draghi

ore 9.45 – Parcheggio di Villa Draghi | Villa Draghi, Comune di Montegrotto Terme – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – segreteria@associazionevilladraghi.org

PADOVA

VILLA MOLIN – visita guidata e assaggio vini delle leggende euganee

15 – 17.30 – via Ponte della Cagna | Il decumano, Cantina Ca Salarola – Evento a pagamento: intero euro 15, ridotto euro 11, biglietto ridotto 8-15 anni euro 8, gratuito fino ai 7 anni – Prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@villamolinpadova.com

ROVOLON

Golden Experience al Parco Frassanelle

10 – 11.15 – 14 – 15.15 (4 turni) – Parco Frassanelle | Tama’s events – In.Colli Tour e Parco Frassanelle – Evento a pagamento euro 22 per l’escursione – Prenotazione obbligatoria online: https://forms.gle/kRzZKuYf2R8gmnnv7 – 3454041017

TEOLO

Cicchettando tra i Colli al Piccolo Colle

9-21 – Locanda Piccolo Colle Antico – Evento a pagamento – Prenotazione non necessaria, ma preferibile – 3387188035

Giornata di arrampicata assistita – Rocca Pendice

9-15.30 – Filippo Turrin Guida Alpina – evento a pagamento: 50 euro a partecipante – Prenotazione obbligatoria: 349 5500 647

Fiabe nascoste tra i Colli

ore 9.30-12.30 – Associazione Cammini Euganei, Comune di Teolo – Evento a pagamento 12euro adulto; 8euro bambino – prenotazione obbligatoria- al numero 3470438995

5° giro dei colli Euganei

9.30 – Piazza Mercato, Bresseo – Abarth Club Padova – Prenotazione obbligatoria: abarthclubpadova@gmail.com

Gustare i Colli Euganei

ore 10-19 – via Centro Villa, 8 A | Ca’ Avignone – Evento a pagamento: 20 euro – Prenotazione consigliata al numero 3356048834/3347600614

Passeggiate naturalistiche

ore 10-12 e 15-18 – Comune di Teolo – evento gratuito – prenotazione non necessaria – istruzione@comune.teolo.pd.it 049/9998545

VO' EUGANEO

Visita guidata Villa Venier Giovanelli Contarini e Museo del Vino di Vo’

sabato 25 marzo 2023 – Piazza B. Santimaria, 17 – Pro Loco Vo’ – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – fino a esaurimento posti - proloco.vo@hotmail.com

L’arte del Vino

9-12 e 14 e 18 – Antonella Ambrosi – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – antoambro77@gmail.com 347 4610456

Info web

