"Prima la salute", convegno online de la "Volontà di vivere"

Si conclude il Progetto “Prima la salute”, con un convegno che rende noti al pubblico i risultati dello studio che ha preso il via nel corso del 2020. L’evento di mercoledì 24 marzo, ore 15 su piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla pagina Volontadivivere, riporta infatti una fotografia del rapporto della popolazione immigrata con prevenzione e cure, che evidenzia i punti di forza e sottolinea eventuali problematiche da superare per ridurre il divario esistente tra la popolazione nativa e quella immigrata.

La ricerca - sostenuta dall’Otto per mille della Chiesa Valdese – è stata effettuata grazie alla collaborazione dell'Associazione Volontà di Vivere con un team del Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia (FISPPA) dell’Università di Padova ed ha coinvolto un gruppo di donne di diverse nazionalità che hanno passato la malattia oncologica.

Aprono l’evento con i saluti istituzionali Anna Donegà (Presidente di Volontà di Vivere) e Francesca Alice Vianello (Università di Padova) che introducono la presentazione dei risultati della ricerca, a cura di Veronica Redini e Pamela Pasian (Università di Padova). La seconda parte del convegno è dedicata ai discussant, che sono Antonio Maturo (Università degli Studi di Bologna) per la prospettiva sociologica e Anna Luisa Mariggiò (Volontà di Vivere) per la prospettiva psicologica.

Per info: associazione@volontadivivere.org, www. volontadivivere.org o 049.8025069.

