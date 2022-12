La "Prima della Scala" sullo schermo cinematrografico del Piccolo Teatro

Mercoledì 7 dicembre alle ore 17.45 il Piccolo Teatro di via Asolo (in zona Paltana) proietta, come di tradizione, in diretta sullo schermo cinematografico la “Prima della Scala”, prima di iniziare a guardare alla stagione lirica 2023, la cui campagna abbonamenti si terrà da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre.

Alla Scala si rappresenta il “Boris Godunov” di Mussorgskij, cantato in russo, con sottotitoli in italiano. Questa volta la trasmissione sarà proprio la diretta di Rai Uno HD, ma pur sempre sullo schermo cinematografico anzichè lo schermo di casa. Lo sconvolgente affresco di Musorgskij su brutalità e solitudine del potere, ispirato da PuSkin, ha un forte legame con la Scala: qui avvenne la prima italiana nel 1909 e qui Claudio Abbado firmò una memorabile edizione con la regia di Jurij Ljubimov il 7 dicembre 1979.

Ingresso

Per gli abbonati: evento considerato “compreso nell’abbonamento”: agli abbonati viene automaticamente riservato il posto a sedere dell’abbonamento, non devono prenotare, ne’ pagare alcunché.

Per non abbonati: ingresso gratuito su “invito” da ritirare presso le consuete “prevendite” (senza pagare alcunché) per la scelta del posto a sedere entro il 3 dicembre (per motivi organizzativi)

Consuete prevendite

Cartoleria C’era una volta (Via Asolo 9)

Cartoedicola Ruggero (Via Armistizio 289)

Cartoleria Prosdocimi (Piazzetta Pedrocchi 10)

All’intervallo: brindisi con panettone e spumante – Raccolta offerte a favore di Caritas Don Bosco

Apertura del teatro alle ore 17.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/boris-godunov/

Foto articolo archivio