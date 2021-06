"Primavera Arte 2021", mostra alla Galleria Città di Padova

Sabato 12 giugno inaugurerà la mostra "Primavera Arte 2021" indetta dall' Associazione Culturale Artistica della Città di Padova. Fondata tra il 1974 e il 1975 con un gruppo di pittori, scultori e poeti, l'associazione prende sede a pochi passi da Palazzo Zabarella, in via S. Francesco/ vic. S. Margherita 2 a Padova (dove si trova tutt'ora). Da più di 40 anni prosegue la sua attività espositiva in modo continuvativo con mostre personali e collettive di artisti padovani e di altre città del Veneto, oltre a scambi con altre Associazioni similari del Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia.

Anche questa mostra che rappresenta, come la Primavera, una rinascita dopo il periodo di fermo dell'anno scorso, sarà senza un tema preciso ma caratterizzata dal solo intento di dare spazio all'arte contemporanea ad opera di giovani artisti, sia della galleria che esterni.

Per la prima volta in Italia, saranno presenti gli artisti de “Perfume Art Creation”: Rosana Basilio, Paolo Colombini, Natalia Gerasimova, Giacomo Gilli ed Erik Strauss, esporranno delle opere dipinte con acquerelli al miele su tele di lino, arazzi nonchè sculture in granito, tutte caratterizzate dal profumo.

Sarà una nuova esperienza sia visiva che olfattiva: Goar Sanfilippo, fondatrice e proprietaria di “Perfume Art Creation” in Zollikerberg, cantone di Zurigo in Svizzera, porterà dunque la sua idea anche in Italia, con questa prima mostra nella quale introdurrà gli artisti della sua galleria. La particolarità sta proprio nei supporti delle opere alle quali vengono aggiunte le autentiche fragranze di Grasse, città del Sud della Francia, nota per la storica industria di profumeria.

La mostrà sarà visitabile fino al 26 giugno e sarà l'ultima prima della chiusura estiva.

Per maggiori informazioni su orari e modalità:

Associazione Culturale Artistica Città di Padova Vicolo Santa Margherita 2 (laterale di via San Francesco) 35121 Padova 389 8949505 www.assartepadova.it https://www.facebook.com/cittadipadovaarte/ assartepadova@libero.it

