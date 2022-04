Picnic di Pasquetta al Parco Frassanelle

È uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’anno dalle famiglie venete, ma non solo. Si tratta del Picnic di Pasquetta del Parco Frassanelle. Lunedì 18 aprile gli ospiti del suggestivo parco dislocato a Rovolon, sui Colli Euganei, avranno a disposizione oltre 65 mila metri quadrati di prato per godersi un momento all’aria aperta in compagnia.

La giornata, che comincia alle 10, prevede intrattenimento per tutti con musica dal vivo, visite alla Villa e alle Grotte, tavoli in affitto per chi preferite un appoggio sicuro, street food per chi non si porta il cestino da casa e altre sorprese.

Parco Frassanelle, Picnic di Pasquetta, Rovolon (PD)

Lunedì 18 aprile, apertura alle 10

Prezzi ed orari

Ingresso parco

adulti: euro 7

bambini (4 – 12 anni) : euro 3,50

bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte

adulti: euro 11 adulti

bambini (4 – 12 anni): euro 5,50

bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso visita guidata alla villa

La visita guidata alla villa è a numero chiuso e solo su prenotazione (max 25 persone per turno).

Turni di visita guidata alla villa: ore 11 ed ore 15.

euro 15

(sconsigliata ai bambini di età inferiore agli 8 anni)

Orari di apertura

Orario parco

10 – tramonto

10 – tramonto Orario grotte

10.30 – 17.30 (con ultimo ingresso grotte ore 17)

10.30 – 17.30 (con ultimo ingresso grotte ore 17) Orario villa

1° turno alle ore 11

2° turno alle ore 15

Info web e aggiornamenti

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it.frassanelle.com/picnic-di-pasquetta-3/

