Primavera al parco di Frassanelle di Villa Papafava a Rovolon: l'evento del 25 aprile

Pitturare sulle tele all’aperto, ispirati dalla natura. Entrare nel mondo di fate, folletti, draghi e anguane con i laboratori per i bambini (dai 3 ai 12 anni). Misurare il proprio intuito in una caccia al tesoro per tutta la famiglia. Sono le attività proposte dal Parco Frassanelle per la giornata di lunedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia, dalle 10. Ma ci sono in serbo tante altre sorprese da scoprire.

È prevista inoltre l’esperienza fantastica “Alice nel Parco delle Meraviglie”, a cura di IncolliTour, per esplorare il parco in modo alternativo: https://bit.ly/3rKIS56

Chi lo vorrà, potrà approfittare degli oltre 65 mila metri quadrati di prato per un bel picnic. Sempre disponibili le visite alla Villa e alle Grotte e, per chi non si porterà il cestino da casa, panini, affettati e formaggi di produzione propria ed altre golosità dell’Azienda Agricola Valle Madonnina, oltre alle birre artigianali di Birrificio Monterosso.

Prezzi

Ingresso parco

adulti: euro 7, bambini (4 – 12 anni): euro 3,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte + visita guidata alla villa

La visita guidata alla Villa, alle 11 e alle 15, è a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e consigliata ai bambini di età superiore agli 8 anni. Biglietto unico euro 15. Nel biglietto della visita guidata alla villa sono compresi gli ingressi al parco e alle grotte con visita in autonomia.

Parco Frassanelle sarà aperto anche sabato 23 e domenica 24 aprile.

Info

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it.frassanelle.com/voglia-di-natura/

Per prenotazioni: info@frassanelle.it

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2146121212223653/

Foto articolo da evento Facebook https://www.facebook.com/events/2146121212223653