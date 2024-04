Rassegna "Primavera in giallo", Sarah Savioli presenta " I selvatici " al San Gaetano

Dialoghi tra autori

Ciclo di incontri volti a presentare al pubblico nuove letture o riscoprire i classici, incrociando diverse esperienze e visioni nel mondo nell’ambito del panorama editoriale, della scrittura e della lettura.

Biblioteca Civica - Sezione Storica

Centro culturale Altinate San Gaetano

via Altinate, 71

PRIMAVERA IN GIALLO

Tre storie, tre investigatrici, tre sfumature di mistero.

Giovedì 11 aprile 2024, ore 17.30

I selvatici, Sarah Savioli, (Feltrinelli)

Anna Melissari, la detective che comunica con piante e animali, indaga con l’immancabile Cantoni e con il cane Otto, circa la scomparsa del giovane siriano Yasser da un rifugio sulle montagne di un paesino degli Appennini.

Sarah Savioli nasce nel 1974 in Sardegna. Dopo la laurea in Scienze naturali, consegue un master in Scienze forensi e uno in Chimica analitica e per più di dieci anni lavora come perito tecnico-scientifico forense. Per Feltrinelli ha pubblicato i romanzi gialli Gli insospettabili (2020), Il testimone chiave (2021), La banda dei colpevoli (2022) e I selvatici (2023), e nella collana “Feltrinelli Kids” Tutto cambia! (2021, con le illustrazioni di Kalina Muhova e candidato al Premio Strega Junior) e il giallo Delitto alla Tesla Academy (2023).

Informazioni

Biblioteca Civica di Padova

