"Il principe nato dal Buio", la nuova data dopo il sold out alla Sala teatro di Recitando

La rassegna teatrale di Rec.Itando Acting Studio sa registrando, durante la seconda tranche della programmazione per l’anno 2022-23, un successo di pubblico davvero inaspettato e lusinghiero. Un primo sold-out si era registrato lo scorso 20 gennaio, per lo spettacolo Homelett, e questa settimana già si rende necessaria un’altra replica per sostenere una richiesta che è andata ben oltre la capienza della sala. Stavolta, per la data di sabato 25 febbraio alle 21, il sold-out si è registrato per lo spettacolo Il principe nato dal buio, con anticipo tale da rendere agevole l’organizzazione di una replica, prevista per venerdì 24 febbraio.

Per la seconda rappresentazione, come la prima prevista alle ore 21, sono ancora disponibili posti, e le prenotazioni sono state riaperte all’indirizzo segreteria@recitando.it e sul sito www.recitando.it.



Lo spettacolo di sapore oscuro, per la regia di Alessandro Bortolotti, rispecchia in pieno l’atmosfera gotica della leggenda di Nosferatu, aggiungendo però una portata filosofica che va all’origine del mito, nel senso più classico che si possa attribuirgli. Originalissimi e denotati da una profonda ricerca i costumi, realizzati dalla creativa padovana Caterina Riccomini, a incorniciare l’intensa interpretazione di Gianluca Paradiso e Ilaria Tommasini

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10€ per singolo spettacolo.

Dopo Il principe nato dal buio, la rassegna Rec.itando proseguirà il 4 marzo con Il Clan delle Vedove, messo in scena dalla Compagnia Jonathan’s.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito www.recitando.it

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

https://recitando.it/eventi/

